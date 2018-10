CSU a obtinut 37% din voturile exprimate - cu zece procente mai putin decat la ultimul scrutin, in urma cu patru ani - in acest land bogat pe care l-a condus aproape singura din anii '60, relateaza AFP.Astfel, CSU si-a pierdut majoritatea absoluta si este necesar sa depuna eforturi in vederea formarii unei coalitii - cel mai probabil cu Alegatorii Liberi, care au obtinut 11% din voturi.Celalalt partener de guvernare la nivel national al lui Merkel, Partidul Social Domocrat (SPA), si-a pierdut jumatate din sustinerea la urne, obtinand 9,6% din voturile exprimate si a pierdut totodata pozitia de al doilea cel mai important partid in favoarea Verzilor."Dezastru CSU si SPD", titreaza tablodul Bild, iar Der Spiegel evoca o "infrangere amara" a CSU.Premierul landului, Markus Soeder, in varsta de 51 de ani, a recunoscut un rezultat "dureros", iar liderul CSU, Horst Seehofer, ministrul german de Interne, a declarat ca "nu a fost zi buna pentru noi".Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta, antimigratie), care se opune musulmanilor si cere ca "Merkel sa plece", a obtinut 11% din sufragii si a intrat in al 15-lea din cele 16 parlamente regionale germane.Liderul extremei drepte italiene, ministrul de Interne Matteo Salvini, a salutat ascensiunea AfD pe socoteala partidelor mari si vechi, apreciind ca "schimbarea a invins in Bavaria". El a adaugat "arrivederci (la revedere, in italiana) Merkel!".Citeste si Sustinerea pentru coalitia lui Merkel este la cel mai mai scazut nivel din istorie - sondaj ...citeste mai departe despre " Aliatii cancelarului Merkel sufera o infrangere istorica in Bavaria " pe Ziare.com