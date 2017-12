Ambasada Germaniei: Nu am primit traducerea Legilor Justitiei, dar avem diplomati care cunosc romana si pot face o analiza

"In decursul ultimelor luni, ambasada a urmarit indeaproape si cu atentie, discutiile privind reforma justitiei. Pana in prezent, ambasada nu a primit din partea Ministerului roman al Afacerilor Externe nicio traducere a legilor adoptate de Parlamentul Romaniei.In cadrul ambasadei lucreaza, insa, numerosi diplomati cu cunostinte de limba romana, care au fost in masura sa efectueze o traducere, respectiv o analiza a textelor", explica ambasada Germaniei, la solicitarea postului Digi24.Pachetul de legi a fost tradus in limba engleza si publicat joi pe site-ul Camerei Deputatilor. Deputatul PSD Florin Iordache, presedintele comisiei speciale care a modificat Legile Justitiei, a sustinut ca ambasadele vor putea vedea astfel versiunile corecte ale proiectelor, nu cele alarmiste, vehiculate in mass-media.Ulterior, Ambasada Frantei a reactionat spunand ca nu are nevoie de traduceri pentru ca are propriii vorbitori de limba romana si-a facut propria analiza, iar senatorul PSD Serban Nicolae a replicat ca nu "da doi bani" pe opinia exprimata de diplomatii francezi.Citeste mai multe despre:Iordache a tradus in engleza modificarile legilor justitiei si i le-a pasat lui Melescanu sa se descurce el cu ambasadeleAmbasada Frantei transmite ca nu are nevoie de traducerile lui Iordache pentru a intelege ce se intampla cu legile justitiei din RomaniaSerban Nicolae, despre avertismentul Ambasadei Frantei: Nu dau doi baniIn urma cu o saptamana, ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei au solicitat, intr-un comunicat, ca factorii implicati in proiectul de reforma a justitiei sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia. In replica, liderii coalitiei de guvernare au sustinut ca ambasadorii sunt dezinformati.Judecatorii de la Inalta Curte au trimis la CCR toate Legile Justitiei, apreciind ca toate sunt neconstitutionale.Citeste si:Sapte ambasadori UE, avertisment comun: Legile Justitiei pun in pericol progresele Romaniei. Sa se ceara avizul Comisiei de la VenetiaTariceanu ii acuza pe ambasadori de rea intentie sau lipsa de informare si-i cheama sa le explice cum e cu JustitiaDragnea vrea sa tr ...citeste mai departe despre " Ambasada Germaniei: Nu am primit traducerea Legilor Justitiei, dar avem diplomati care cunosc romana si pot face o analiza " pe Ziare.com