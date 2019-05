E drept, ambasada nu face referire la condamnarea lui Dragnea direct, insa scrie despre "o decizie cheie a justitiei", iar singura hotarare importanta luata zilele acestea de instanta a fost cea prin care liderul PSD a ajuns la inchisoare.Intr-o postare pe Facebook , ambasada noteaza ca Romania a demonstrat zilele acestea, prin prezenta masiva la vot si printr-o decizie cheie a justitiei, ca institutiile sale functioneaza, iar spiritul civic este mai puternic ca niciodata."Moment exceptional pentru democratia romaneasca. Trei decenii dupa caderea comunismului, Romania a demonstrat zilele acestea, prin prezenta masiva la vot si printr-o decizie cheie a justitiei, ca institutiile sale functioneaza, iar spiritul civic este mai puternic ca niciodata. Felicitari, Romania!", se arata in mesajul postat pe pagina de Facabook a Ambasadei Marii Britanii la Bucuresti in aceasta dimineata.Prezenta la vot la alegerile europarlamentare de duminica a fost de 49,26%, una record pentru un euro-scrutin.Pentru a avea un termen de comparatie, la alegerile parlamentare din 2016 prezenta a fost de 39,49%, la prezidentialele din 2014 au votat in primul tur 52,31%, iar in al doilea 62,04%, iar la europarlamentarele din acelasi an au votat doar 32,16% dintre romani.Ziare.com va prezinta in format interactiv rezultatele pe masura ce sunt publicate pe site-ul BEC. Vedeti mai jos harta cu rezultatele pe judete updatate in timp real.Totodata, amintim ca Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv, luni, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare intr-unul dintre cele mai mediatizate procese din ultimii ani, cazul angajarilor fictive la Directia Copilului Teleorman. ...citeste mai departe despre " Ambasada Marii Britanii remarca un moment exceptional pentru democratia romaneasca si o decizie cheie a Justitiei " pe Ziare.com