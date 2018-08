Ambasada SUA, dupa scrisoarea lui Giuliani: Urmarim cu atentie schimbarile la codurile penale si ne mentinem ingrijorarea

Precizarea Ambasadei vine in contextul in care o scrisoare trimisa presedintelui Klaus Iohannis de Rudy Giuliani a fost interpretata de mai multi politicieni ai puterii, in frunte cu Liviu Dragnea, drept pozitie oficiala a Guvernului american. Liviu Dragnea chiar a spus ca apartenenta Romaniei la NATO depinde de a corecta "abuzurile din justitie" despre care Giuliani vorbeste in scrisoare, fara a prezenta dovezi sau exemple concrete."Asa cum s-a mentionat in declaratia comuna a Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti si a principalilor parteneri europeni ai Romaniei, din 28 iunie, pana recent, Romania a demonstrat un progres considerabil in combaterea coruptiei si construirea unui stat de drept eficient. Ii incurajam pe romani sa continue pe aceasta cale.Urmarim cu atentie schimbarile la codurile penal si de procedura penala si ne mentinem ingrijorarea ca mai multe dintre ele pot impiedica cooperarea internationala in domeniul aplicarii legii si pot afecta negativ lupta impotriva unei serii de infractiuni.Incurajam toate partile implicate sa reexamineze raspunsul expertilor juridici romani precum Consiliul Superior al Magistraturii si al expertilor internationali cum sunt Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO) al Consiliului Europei si Comisia de la Venetia", se arata in raspunsul Ambasadei, primit la solicitarea Ziare.com.Scrisoarea lui Giuliani vs. pozitia oficiala a SUAIn scrisoarea publicata luni de Mediafax, Giuliani spune ca protocoalele intre institutiile din Justitie si SRI ar submina in opinia lui statul de drept si chiar cere o amnistie a tuturor celor care ar fi fost condamnati si pe baza acestor protocoale.In document se vorbeste de progresele facute de Romania de la caderea lui Nicolae Ceausescu si Giuliani cere, nu se precizeaza clar in ce calitate, ca " Guvernul Romaniei sa infiinteze o comisie independenta formata din judecatori internationali si experti legali, care sa examineze originile protocoalelor secrete".Avocatul vorbeste chiar de "multele abuzuri ale DNA si SRI", dar si de "sutele de dosare" ale DNA al caror obiect sunt judecatori. Ambasada SUA a precizat, pentru Ziare.com, ca se delimiteaza scrisoare si ca "nu ...citeste mai departe despre " Ambasada SUA, dupa scrisoarea lui Giuliani: Urmarim cu atentie schimbarile la codurile penale si ne mentinem ingrijorarea " pe Ziare.com