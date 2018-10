Ambasada SUA e ingrijorata de incetinirea luptei anticoruptie - de ce este un factor de risc in legatura cu Rusia

"Un factor de risc care ne ingrijoreaza mult este coruptia si incetinirea luptei anticoruptie. Coruptia este un vector de influenta si poate fi extrem de periculoasa pentru Romania. De aceea, este cel mai important dintre toate motivele pentru care Romania ar trebui sa continue lupta impotriva coruptiei", a declarat David Allen Schlaefer, la Europa Fm.Intrebat daca considera ca in Romania ar exista forte antiamericane solide, reprezentantul Ambasadei SUA a sustinut ca, din punctul sau de vedere, nu si ca relatia dintre cele doua tari este una foarte puternica."Cred ca nu. Din punctul meu de vedere, nu cred ca exista un sentiment anti-America puternic, exista legaturi puternice intre Romania si SUA, intre persoane, intre companii. Exista parteneriatul strategic, care este foarte important. Tarile noastre au o relatie puternica si vrem sa o mentinem la fel in continuare", a punctat el.In schimb, spune David Allen Schlaefer, Rusia este mult mai activa in ultimii ani in Europa, inclusiv in Romania."Am ajuns aici acum doi ani si 100% vad ca Rusia este mai activa atat in Europa, cat si in Romania. De asemenea, in Statele Unite, desigur. Pentru noi, obiectivul este simplu: sa vulnerabilizeze Romania si sa slabeasca legaturile ei cu restul Europei si cu Statele Unite. Acesta este interesul Rusiei, nu insa si al Romaniei", a mentionat consilierul politic al Ambasadei SUA.David Allen Schlaefer a discutat si despre faptul ca increderea romanilor in Uniunea Europeana a inceput sa se erodeze.Consilierul politic considera ca acest lucru se intampla "fiindca exista un anumit sentiment de instabilitate in UE, incertitudinea cu Brexit-ul. Pentru mine este normal ca anumite sondaje sa indice o usoara scadere a increderii in UE, dar in acelasi timp cred ca majoritatea romanilor este puternic prooccidentala si intelege beneficiile asuse de UE Romaniei".Citeste si:Ambasada SUA, dupa scrisoarea lui Giuliani: Urmarim cu atentie schimbarile la codurile penale si ne mentinem ingrijorareaExclusiv Ambasada SUA face apel la Romania sa continue lupta anticoruptie, dupa revocarea lui Kovesi de la sefia DNAHans Klemm: Avem o incredere deplina in Directia Nationala Anticoruptie si in conducerea sa...citeste mai departe despre " Ambasada SUA e ingrijorata de incetinirea luptei anticoruptie - de ce este un factor de risc in legatura cu Rusia " pe Ziare.com