Ambasada SUA face apel ca Romania sa continue lupta anticoruptie, dupa revocarea lui Kovesi de la sefia DNA

Intr-un raspuns la solicitarea Ziare.com, "Ambasada SUA isi reafirma angajamentul indelungat de a sprijini lupta Romaniei impotriva coruptiei.Romania este model regional in privinta luptei impotriva coruptiei. Facem apel la Romania sa mentina si sa sprijine puternicele sale institutii de lupta impotriva coruptiei".Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi, iar acesta a fost deja publicat in Monitorul Oficial, intrand astfel in vigoare. Laura Codruta Kovesi a anuntat ca pleaca din DNA, dar ramane procuror.