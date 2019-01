"Dar episodul care mi s-a intiparit cel mai bine in memorie a fost finala Cupei campionilor europeni la fotbal de la Sevilla, din 1986, cand Steaua Bucuresti a invins Barcelona.Si as vrea sa fac un apel la toti romanii sa apere, in Romania si in Europa, fundamentele civilizatiei noastre politice: libertatea, integritatea, respectarea adevarului in viata publica, statul de drept si constitutia.Sa le apere cu aceeasi hotarare cu care Helmuth Duckadam a aparat acele patru penalty-uri la rand. Atunci, si mie mi s-a parut imposibil! Dar el a reusit. Si voi veti reusi. Pe aceasta cale, va asigur de tot sprijinul meu", a declarat Donald Tusk la finalul discursului in limba romana rostit cu ocazia ceremoniei de la Ateneu pentru marcarea preluarii presedintiei Consiliului UE de Romania.In discurs s-au regasit referiri la Mircea Eliade, la muzica lui George Enescu, la Nichita Stanescu, la Tristan Tzara, la Eugen Ionescu si Andrei Plesu, la performantele sportivilor romani, dar si la prima masina din familie, o Dacia "Sunt convins ca, in aceste sase luni, veti interpreta cu energie si intelepciune o adevarata Rapsodie romana. (...) Romania are puterea de a fascina si de a incanta", a spus el.Citeste si Donald Tusk, momentul serii la Ateneul Roman: le-a cerut romanilor sa apere statul de drept, asa cum Duckadam a aparat patru penalty-uri la rand...citeste mai departe despre " Ambasada Suediei posteaza secventa cu penalty-urile aparate de Duckadam la Sevilla, dupa discursul lui Tusk (Video) " pe Ziare.com