Ambasadele din Berlin si Paris si-au deschis portile pentru romanii care inca mai erau la coada. Bucurestiul le-a inchis tabletele

Deutsche Welle informeaza ca ambasadorul Romaniei in Germania, Emil Hurezeanu, "a deschis usile ambasadei si i-a invitat pe toti alegatorii ramasi afara in interiorul cladirii, astfel incat votul continua si la aceasta ora. This is Berlin!".Potrivit altor relatari de la fata locului se pare ca si fortele de ordine germane au insistat ca romanii sa fie lasati sa voteze.Cu toate acestea, sectiile de vot din Diaspora au primit o noua lovitura din tara, pentru ca la scurt timp a fost inchis sistemul informatic pentru inregistrarea alegatorilor. Aceasta desi alegerile din afara tarii nu s-au incheiat, din moment ce in Statele Unite si Canda se mai voteaza ore bune, din cauza diferentei de fus orar."Situatia din Berlin se complica. Se pare ca 'Bucurestiul' a inchis sistemul electronic. Acum se fac liste suplimentare. Mai sunt vreo 200 de alegatori si cativa politisti in ambasada. #Ambasada #Berlin #alegeriUE", informeaza redactia romana a Deutsche Welle.Si Ambasadorul Romaniei in Franta, Luca Niculescu, a luat aceeasi decizie si le-a permis romanilor care se mai aflau la coada cu 10 minute inainte de termenul limita sa intre in ambasada din Paris, pentru a reusi sa voteze, informeaza Rezist TV."Un gest incredibil la Ambasada Romaniei de la Paris! La 20h50 cateva zeci de oameni asteptau inca la poarta. Cu acordul tuturor membrilor, presedintele comisiei si ambasadorul au decis sa dea voie tuturor celor ramasi sa intre in cladire caci conform legii electorale toti cei ce se afla in incinta ambasadei la ora 21h, la inchiderea oficiala a votului, au voie sa voteze. La Paris, la Ambasada, toata lumea a votat! Membrii comisiei au votat ultimii. Felicitari tuturor, comisiei, alegatorilor, observatorilor si ziaristilor independenti pentru efortul depus, pentru rabdare si solidaritate!", arata Rezist TV.O solutie similara a fost gasita si la Munchen, unde politistii germani au extins spatiul Consulatului Romaniei montand garduri, pentru a le permite romanilor aflati inca la coada sa voteze.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat ca "persoanele care la ora 21:00 (ora locala) se afla in sala in care se voteaza pot sa-si exercite dreptul de vot si ca accesul alegatorilor in sala de vot are loc in serii