Ambasadorii occidentali la Bucuresti refuza dialogul cu prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila contraataca, nediplomatic

Atunci era insa proaspata memoria ororii comuniste si tesaturile rupte s-au refacut mai rapid, pe cand acum, la capatul a doi ani de ura diseminata, abuz politic si dramele celor care nu au mai putut ramane in tara, Romania isi va regasi cu greu, si mai ales cu sacrificii, drumul inapoi spre o democratie functionala.Mineriadele au pus in garda ambasadele occidentale la Bucuresti care, la fel ca astazi, au actionat si atunci. Mult mai discret insa - au fost discutii cu politicienii Puterii, avertismente, dar tonul a ramas moderat, in pofida severitatii evenimentelor.Atunci lucrurile erau mai usor de explicat si de gestionat: vechea nomenclatura isi construia subteranele.Astazi, insa, e destul de greu de explicat cum, la 30 de ani de la refacerea democratiei, Romania este condusa de un guvern mai toxic chiar decat regimul lui Ion Iliescu , care, clamand specificul national, risca statutul european al Romaniei.Chiar si asa, in contexul in care astazi Romania nu mai e o democratie de tranzitie, vulnerabila, ci este membra NATO si membra cu drepturi depline a Uniunii Europene, statele occidentale - nu mai putin de 12 ambasade - apeleaza la tonul diplomatic cel mai sever si fara dubiu.Oficialii occidentali avertizeaza, asadar, ca actiunile Guvernului controlat de Liviu Dragnea au erodat increderea in Romania si ca, daca regimul politic de la Bucuresti va persista in politicile antidemocratice privind Justitia, relatiile diplomatice vor intra intr-o noua paradigma.Dincolo de tonul diplomatic, acest mesaj este un ultimatum, cam asa cum a fost cel din 1999, cand minerii au fost intorsi din drum doar datorita implicarii statelor occidentale.Am mai spus-o: toate mesajele din ultima luna ale institutiilor si oficialilor UE, precum si ale oficialilor americani si canadieni, transmit fara echivoc ca puterea politica de la Bucuresti nu are legitimitate. Numai statutul de membru al UE salveaza, zilele acestea, Romania de la o izolare pe plan international, dar nici Comisia Europeana, nici Ambasada SUA, nici GRECO nu pot proteja la infinit cetatenii romani de prapastia in care regimul Dragnea arunca Romania.Se contureaza deja ipoteza ca tocmai acesta a fost planul, de la un punct incoaceUniunii Europene si normelor democratice asumate de toate state