Ambasadorul Germaniei la Bucuresti avertizeaza ca anumite masuri ale Guvernului pot distruge increderea investitorilor

El i-a indemnat pe oamenii de afaceri sa combata defaimarile cu fermitate si argumente solide, sa isi apere realizarile si sa atraga atentia asupra contributiilor aduse de economia germana, in decursul anilor, pentru binele Romaniei si al relatiilor romano-germane."Romania are multe de oferit in vederea reconfigurarii cu succes a schimbarii in Europa, fiindca s-a transformat spectaculos, la randul sau, in ultimele decenii. Sub aspectul politicii de securitate, a devenit o ancora de stabilitate in flancul de sud-est al NATO si UE. Sub aspect politic, a devenit o voce importanta intr-o regiune strategic importanta, daca ne gandim la Balcanii de Vest, Turcia sau Parteneriatul Estic.Romania poate fi o voce a echilibrului in multe subiecte de viitor, cu relevanta pentru intreaga Europa - cu precadere si intre interesele statelor membre vestice si estice. A dovedit-o deja de multe ori.Romania a parcurs un drum impresionant si sub aspect economic. In ultimele doua decenii, economia romaneasca a crescut de aproape cinci ori! In prezent, in aceasta tara se afla un semnificativ sector IT din Europa.Spre rusinea noastra, trebuie sa recunoastem ca aici sunt conexiuni de internet mai rapide decat in Germania. Aici se desfasoara de mult cercetare de excelenta si productie de inalta tehnologie de ultima ora (state of the art).Multe autoturisme 'germane' n-ar functiona fara anumite componente fabricate in Romania. Aceasta este o impresionanta poveste de succes, la care a contribuit in mod considerabil, in decursul anilor, economia germana", a afirmat ambasadorul Germaniei Cord Meier-Klodt cu prilejul receptiei de Anul Nou a Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane (AHK Romania).Acesta a subliniat ca presedintele Klaus Iohannis si ministrul George Ciamba sunt "doi garanti ai colaborarii de succes in cadrul acestei presedintii atat de importante a Consiliului UE, cu numeroasele sale provocari in si pentru Europa".