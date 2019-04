"Am vrut sa ne exprimam opinia in grup, sunt ingrijorari pe care le impartasim in acest grup si solicitarea a fost sa mergem in grup. Aceasta cerere a fost refuzata.Este in totalitate in responsabilitatea prim-ministrului, dar am vrut sa explicam putin de ce am simtit sa facem aceste precizari auzite", a spus ambasadorul, conform Digi 24.Amintim ca dupa ce ambasadele Austriei, Belgiei, Canadei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Irlandei, Norvegiei, Olandei, Statelor Unite si Suediei au transmis un mesaj public in care si-au aratat ingrijorarea pentru integritatea sistemului judiciar romanesc si au cerut Guvernului Dancila sa nu faca modificari prin care statul de drept si lupta impotriva coruptiei ar putea fi slabite, seful Executivului a avut o reactie dura.Dancila le-a cerut sa respecte Romania, asa cum si ambasadorii romani respecta tarile in care se afla, si a subliniat ca nu le permite sa-i faca agenda. In plus, premierul a sustinut ca a vrut sa aiba o discutie individuala cu fiecare ambasador din acest grup, dar au refuzat. ...citeste mai departe despre " Ambasadorul Germaniei reactioneaza dupa ce Dancila a acuzat diplomatii ca au refuzat sa discute cu ea " pe Ziare.com