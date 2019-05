Ambasadorul in Germania dezvaluie cum s-au dus luptele cu BEC pentru voturile diasporei la scrutinul de duminica

Intr-un interviu acordat Deutsche Welle, Emil Hurezeanu a precizat ca "votul din 26 mai a fost unul complex, combinat intre alegeri europarlamentare si un referendum", ceea ce tehnic vorbind a presupus "o dublare, poate chiar triplare, a timpului alocat exprimarii votului".In plus, ambasadorul a precizat ca s-au luat masuri dupa problemele din diaspora la alegerile precedente, de exemplu, "numarul sectiilor de vot s-a dublat, la nivelul intregii diaspore", insa "numarul alegatorilor nu este cunoscut" si a tot crescut in ultimii ani.Emil Hurezeanu a afirmat in interviul citat ca a fost unul "din primii ambasadori care au cerut prelungirea programului de vot dincolo de ora 21:00 pana la ora 23:00" si a dezvaluit cum s-au implicat ministrul de Externe, Teodor Melescanu , si premierul Viorica Dancila."Am facut-o inca de la orele pranzului, cand am avut primele informatii legate de afluxul de alegatori in toate sectiile de votare din Germania. Am cerut acest lucru insistent conducerii Ministerului de Externe, care a cerut apoi BEC prelungirea. Ministrul insusi, in cursul dupa-amiezii, a cerut BEC acest lucru.Acestor solicitari nu li s-a dat curs. S-a solicitat de asemenea o ordonanta de urgenta, singura prin care putea fi modificat programul obligatoriu 7-21 din legea electorala. Ordonanta de urgenta putea fi semnata doar de catre primul ministru. Aceasta i-a explicat ministrului de Externe ca punerea in aplicare a acestei ordonante presupune cel putin 24 de ore, deci nu mai putea fi valabila", a declarat Emil Hurezeanu, in opinia caruia ar fi fost "absolut necesara transformarea singurei zile de vot in doua zile de vot, asa cum s-a intamplat la referendumul pentru familie din toamna anului trecut".Reamintim ca BEC este format din 16 membri, iar majoritatea reprezinta, direct sau indirect, partidele politice: 5 judecatori, 3 reprezentanti ai Autoritatii Electorale Permanente (AEP) si 8 reprezentanti ai partidelor (PSD, PNL, ALDE, PLUS, UDMR, ProRomania, Prodemo, PPU).Vezi Siretlicul prin care PSD si-a securizat un vot in plus in BEC.Activitatea tabletelor s-a oprit brusc, de la BucurestiAmbasadorul a mai povestit ca duminica, in jurul orei 15-16, a vorbit personal cu "cetatenii din coada din fata ambasadei, intinsa de-a lungul a cateva sute ...citeste mai departe despre " Ambasadorul in Germania dezvaluie cum s-au dus luptele cu BEC pentru voturile diasporei la scrutinul de duminica " pe Ziare.com