Intrebat de jurnalisti ce parere are despre schimbarile de Guvern din ultimul an, Hans Klemm a spus ca "nu este o situatie ideala"."Predictibilitatea, stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania si, de asemenea, pentru partenerii sai. Sper ca acum vom intra intr-o perioada de stabilitate", a afirmat inaltul oficial american.Ambasadorul SUA a precizat ca nu si-a format o parere despre noul guvern, deoarece nu-i cunoaste pe prim-ministru si pe membrii cabinetului si nu s-a intalnit, pana in prezent, cu acestia."Nu am avut inca sansa sa ma intalnesc cu prim-ministrul sau cu cineva din cabinet. Le doresc mult succes, care sa aduca pace, stabilitate si prosperitate tuturor romanilor. (...) Sa fiu sincer, trebuie sa accept ce prim-ministrul a spus ieri, ca intentioneaza sa implementeze programul de guvernare al coalitiei. Nu stiu inca foarte multe despre prioritatile dansei. Astept momentul potrivit, pentru viitor, sa ma prezint prim-ministrului si personal. Ii doresc numai bine", a conchis Klemm.Amintim ca Parlamentul a votat, luni dupa-amiaza, cu o larga majoritate, Cabinetul Dancila si programul de guvernare asumat de coalitia PSD-ALDE, iar luni seara premierul Viorica Dancila si echipa sa au depus juramantul in fata presedintelui Iohannis. ...citeste mai departe despre " Ambasadorul Klemm, despre Guvernul Dancila: Sper ca acum vom intra intr-o perioada de stabilitate " pe Ziare.com