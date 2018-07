"Un lucru pe care SUA l-au incurajat, pentru a ajuta in acest sens (al dezinstitutionalizarii - n.red.), este ca Romania sa relaxeze restrictiile privind adoptiile internationale. Vedem aceste adoptii ca pe un mijloc de dezinstitutionalizare.Pentru a avea o mai buna intelegere - este inca un obiectiv important, este bine ca eu sa inteleg ceea ce se intampla in teritoriu, ce greutati intampina copiii care se afla in aceasta situatie", a spus ambasadorul SUA.Hans Klemm a adaugat ca exista un interes al cetatenilor americani de a adopta copii romani, insa, in prezent, acest lucru este posibil doar daca persoana din Statele Unite care adopta este, la randul sau, roman."Exista dorinta de a adopta copii romani, este permis si in fiecare an are loc un numar mic de astfel de adoptii daca cel care adopta din SUA este roman. In aceste circumstante, este permisa adoptia. Chiar in urma cu cateva saptamani, am eliberat viza pentru cineva care a fost adoptat de o familie din SUA", a declarat Klemm.Casa vizitata marti de ambasadorul SUA a fost inaugurata la inceputul lunii iulie, alaturi de alte doua case de tip familial construite prin intermediul fundatiei HHC in orasul Nasaud.In fiecare din aceste case locuiesc cate 14 copii proveniti de la centrul de plasament din Nasaud, care a fost inchis.Ambasadorul s-a declarat impresionat de calitatea lucrarilor, dar si de starea in care i-a gasit pe copii, despre care a spus ca sunt "fericiti".La evenimentul de marti, de la Bistrita, au mai participat presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, si directorul regional al HHC, Stefan Darabus. ...citeste mai departe despre " Ambasadorul Klemm: SUA incurajeaza Romania sa relaxeze restrictiile privind adoptiile internationale " pe Ziare.com