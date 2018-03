Intrebat, marti, la Cluj-Napoca, la o dezbatere despre efectele post-Brexit, cum simt oamenii de afaceri britanici "balbaiala" fiscala a guvernantilor, Paul Brummell a declarat ca predictibilitatea este intotdeauna foarte importanta."Romania este o tara primitoare, cred ca oamenii de afaceri britanici sunt aici cu mare placere. Bineinteles, pentru business, predictibilitatea este intotdeauna foarte importanta, deci schimbarile in ceea ce priveste legile nu sunt binevenite pentru afaceri", a spus diplomatul britanic.Intrebat, in continuare, care este punctul sau de vedere fata de dezbaterile din Romania pe tema independentei justitiei, Brummell a precizat ca Romania a facut pasi importanti si pozitivi dupa aderarea la UE in ceea ce priveste justitia si lupta impotriva coruptiei, datorita unor institutii cum ar fi DNA."Constatam ca lupta impotriva coruptiei are loc in continuare, uram succes, aveti oameni buni si sper ca rezultatele vor fi bune. Romania trebuie sa decida care vor fi legile potrivite pentru Romania nu este sarcina mea", a subliniat ambasadorul Marii Britanii.Paul Brummell a participat, marti, la Cluj-Napoca, la o dezbatere organizata de Ambasada Marii Britanii la Bucuresti despre efectele post-Brexit si provocarile pentru cetatenii britanici din Romania.Citeste si:Revolutia fiscala face prapad la IMM-uri: Un antreprenor din doi va face concedieriFitch avertizeaza: Continuarea politicii fiscale expansioniste a Romaniei sporeste riscul unor derapajeIMM-urile se tem de noi modificari fiscale: Doar o treime au renegociat salariile. Este un haos generalizat! ...citeste mai departe despre " Ambasadorul Marii Britanii: Schimbarile fiscale din Romania nu sunt binevenite pentru mediul de afaceri " pe Ziare.com