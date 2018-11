"Ploaia rece de noiembrie din aceasta dimineata nu i-a impiedicat pe ambasadorul Hans Klemm, cativa colegi si membri ai Asociatiei Parcul Natural Vacaresti sa planteze stejari in Parcul Natural Vacaresti.Impresionat de aceasta poveste de succes a naturii care si-a recastigat singura drepturile, reusind sa transforme un vechi proiect comunist intr-un autentic parc natural, ambasadorul a mers la Centrul de Observare unde a aflat mai multe despre munca si problemele organizatiei nonprofit care administreaza parcul", se arata intr-o postare de pe pagina de Facebook a ambasadei.Aici au fost postate si mai multe imagini din timpul vizitei lui Klemm in Parcul National Vacaresti, unde diplomatul american poate fi vazut cu lopata in mana.Si presedintele Klaus Iohannis a pus mana pe lopata, anul trecut, pentru a planta stejari, cu ocazia Zilei Nationale a Padurilor, pe 25 martie."Am plantat primul puiet cu prilejul marcarii pentru intaia oara, in Romania, a Zilei Nationale a Padurii! Nu este de ajuns sa ne opunem defrisarilor ilegale, ci trebuie sa sprijinim si actiunile de impadurire. Romania nu poate avea viitor fara radacini! Multumesc tuturor celor care fac eforturi pentru impadurirea Romaniei!", declara presedintele Iohannis la vremea respectiva.V.D. ...citeste mai departe despre " Ambasadorul SUA a plantat stejari in Parcul Natural Vacaresti " pe Ziare.com