Ambasadorul SUA apreciaza poporul roman pentru toleranta exprimata la referendum

Aflat in vizita la Casa Memoriala Elie Wiesel din Sighetu Marmatiei, ambasadorul SUA a fost intrebat ce parere are despre rezultatul referendumului."Rezultatul referendumului de sambata si duminica a fost exprimarea poporului roman pentru toleranta si impotriva intolerantei. Ceea ce este foarte bine", a afirmat Hans Klemm.Prezenta la vot la referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie a fost de 21,10%, sub pragul de 30% impus de lege pentru a fi validat. Din totalul de voturi exprimate, 91,56% au fost "Da", 6,47% au fost "Nu", iar restul au fost nule.Citeste si:Cine isi linge ranile dupa referendumPerdantii de la referendum se acuza ipocrit si-si sar reciproc la beregataCat de mult si-a pierdut influenta Biserica Ortodoxa Romana?