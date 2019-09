Declaratia a fost facuta la cea mai mare conferinta din Europa dedicata drepturilor omului si democratiei, Reuniunea Anuala a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) privind Implementarea Dimensiunii Umane (HDIM)."In Romania, Statele Unite sunt preocupate de modificarile aduse legislatiei si sistemului judiciar care afecteaza independenta sistemului judiciar si limiteaza statul de drept. Aceste modificari legislative ar putea ingreuna investigarea si urmarirea penala a infractiunilor, inclusiv coruptia si ar putea submina in continuare institutiile care respecta statul de drept si buna guvernare", a declarat James Gilmore III, ambasadorul SUA la OSCE la conferinta.De asemenea, oficialul american a precizat ca independenta sistemului judiciar se deterioreaza in mai multe state OSCE, "care submineaza institutiile democratice si impiedica eforturile de prevenire a coruptiei si abuzurilor de putere politica".Pe langa Romania, alte tari evocate de ambasadorul american au fost Rusia, Armenia, Ucraina, Republica Georgia, Azerbaijan, Polonia, Ungaria, Serbia sau Turcia. ...citeste mai departe despre " Ambasadorul SUA la OSCE: Suntem preocupati de modificarile aduse legislatiei si sistemului judiciar din Romania " pe Ziare.com