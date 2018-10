Ambasadorul SUA: Schimbarile din Justitie ameninta sa intoarca timpul la inceputul anilor 2000

Diplomatul a participat la ceremonia de deschidere a anului universitar, alaturi de ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis. El a vorbit despre amendamentele la Codul Penal si Codul de Procedura Penala, despre modificarile facute la Inspectia Judiciara, dar si despre protestele "de neimaginat" in trecut ale magistratilor romani, fata de aceste schimbari."Pentru magistratii care nu au fost intimidati, noua legislatie judiciara ofera mai multe oportunitati pentru constrangere si pedepsire a magistratilor ce creeaza agitatie, prin intermediul unei Inspectii Judiciare mai puternice si a unui nou creat birou realizat doar pentru a pedepsi judecatori si procurori", a spus Klemm.In acest context, a punctat diplomatul american, "aceste schimbari cumulate ameninta sa intoarca timpul la inceputul anilor 2000, cand Justitia era afectata de coruptie si influenta politica"."Progresul facut de justitia romana este, de asemenea, amenintat de catre amendamentele la Codul Penal si Codul de Procedura Penala adoptate de Parlament in aceasta vara", le-a mai spus Klemm studentilor la Drept. El a adaugat ca "aceste amendamente par create sa arunce Romania la inceputul anilor 2000"."Deghizate in preocupare fata de procesul echitabil si drepturile omului, aceste schimbari sunt o incercare clara de a proteja anumite interese de o Justitie independenta.Promulgate in forma actuala, aceste amendamente vor face ca investigarea si pedepsirea unei infractiuni, de la omucidere la crima organizata, sa fie greoaie sau imposibila", a sustinut ambasadorul SUA.Potrivit lui Klemm, in acest context, cooperarea internationala in domeniul Justitiei va fi "redusa semnificativ" din cauza "ingrijorarilor privind impartasirea de informatii cu Romania"."Urmarind sa faca aceste schimbari, Parlamentul s-a inchis. Motivand o nevoie de a actiona rapid si faptul ca o consultare cu toti actorii implicati s-ar fi intamplat, Parlamentul roman a ignorat, printre altele, opiniile Consiliului Superior al Magistraturii, o petitie semnata de majoritatea magistratilor si indicatiile scrise ale unor experti ai Comisiei de la Venetia, Comisiei Europene si al Group of States Against Corruption (GRECO) ", a completat Hans Klemm ...citeste mai departe despre " Ambasadorul SUA: Schimbarile din Justitie ameninta sa intoarca timpul la inceputul anilor 2000 " pe Ziare.com