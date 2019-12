Ambasadorul SUA vorbeste despre coruptie si averile obtinute ilicit in Romania, dar ne asigura ca suntem "la un pas de maretie"

"Romanii au suferit destul, acum este momentul ca ei sa prospere. Acum este timpul ca toti romanii sa isi creasca nivelul de trai, nu doar elita si cei cu legaturi politice", a transmis ambasadorul, care a afirmat ca presedintele Donald Trump si Guvernul SUA vor lucra cu Klaus Iohannis si Guvernul Orban pentru a rezolva o serie de "prioritati". Cel mai important aspect este "eliminarea capacitatii infractorilor de a pastra castigurile obtinute in mod ilicit"."Dupa doua saptamani petrecute in aceasta tara frumoasa, ma bucura si admir din plin ceea ce au realizat romanii. Sunt increzator ca 2020 va aduce succese si mai mari pentru Romania si parteneriatul nostru strategic. Privind spre viitor, doresc sa subliniez clar, in numele presedintelui Trump si al poporului american, ca americanii sunt aici, vor ramane aici si, impreuna cu poporul roman, vor realiza lucruri extraordinare in 2020. A sosit momentul ca romanii sa-si reafirme rolul de frunte in Europa si in lume, in domeniile artelor si stiintei, in productia agricola, in productia de energie si cea industriala, construind o economie vibranta si o societate mareata care traieste in conformitate cu si respecta statul de drept si libertatea religioasa", a transmis Adrian Zuckerman, in mesajul de Anul Nou.Ambasadorul SUA a apreciat ca "romanii ar trebui sa traiasca fara sa se teama pentru siguranta lor si la adapost de influentele straine maligne"."Romanii au suferit destul. Acum este momentul ca ei sa prospere. Acum este timpul ca toti romanii sa isi creasca nivelul de trai, nu doar elita si cei cu legaturi politice. Presedintele Trump si Guvernul Statelor Unite sunt angajati sa colaboreze cu presedintele Iohannis si cu guvernul premierului Orban asupra unei diversitati de prioritati. Cea mai importanta dintre acestea este reforma judiciara, pentru a asigura un sistem judiciar si penal fiabil si transparent si pentru eliminarea capacitatii infractorilor de a pastra castigurile obtinute in mod ilicit.Elitele si persoanele cu legaturi politice nu ar trebui sa aiba un refugiu in interiorul sau in afara Romaniei. Statele Unite se angajeaza sa isi foloseasca toate resursele de aplicare a legii disponibile, pentru a ajuta Romania sa scape de flagelul coruptiei. Comba ...citeste mai departe despre " Ambasadorul SUA vorbeste despre coruptie si averile obtinute ilicit in Romania, dar ne asigura ca suntem "la un pas de maretie" " pe Ziare.com