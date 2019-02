Amendamentul lui Dragnea cu vitamina D, respins in comisiile de Buget-Finante. Totusi, SRI nu va avea bani nici de salarii

Comisia a votat bugetul SRI, cu amendamentele respinse si adoptate, cu 20 de voturi pentru si 13 impotriva.Membrii comisiilor parlamentare au aprobat insa amendamentul care vizeaza diminuarea bugetului SRI cu 150 de milioane de lei, bani ce vor fi alocati Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru implementarea unui program de diabet juvenil.Cum si-a aparat SRI bugetul: Anul trecut am impiedicat sa intre in Romania peste 3.000 de teroristiReprezentantul SRI, generalul Viorel Voinescu, a transmis ca bugetul, in urma scaderilor, este nesustenabil."Situatia a luat o turnura grava. Este pentru prima oara cand e un buget total nesustenabil. Din pacate, cu cifrele actuale, SRI nu are nicio solutie.Am prezentat aseara cum era in prima faza bugetul institutiei. Toate ca urmare a modificarii legislative produse in 2018. Este o perceptie eronata, generalizata in spatiul public.In acest moment, o scadere cu 445 milioane inseamna blocajul efectiv al activitatii serviciului. Inseamna ca nu vom avea fondurile necesare platii salariilor pe 4 luni, nu vom avea pentru 3 luni platile facturilor, inseamna blocarea proiectelor. Pe 15.04 avem un obiectiv care trebuie pus in functiune, pentru care trebuia sa platim... Ne intrebam cum trebuie sa procedam.Securitatea cetateanului este un element esential si multe lucruri care ni se par normale vor fi puse in pericol de constrangerile bugetare. Nu ne putem face reclama si nu putem pune succesele pe masa, fara SRI Romania ar arata altfel astazi.Va invit sa faceti o analiza si sa decideti care sunt zonele serviciului care nu ar trebui bugetate. Ce domenii nu ar mai trebui investigate? Tara noastra este una dintre putinele tari europene in care nu a avut loc niciun atentat terorist. In 2018 am intrerupt intrarea in Romania a aproximativ 6.000 de persoane, mai bine de jumatate erau teroristi", a spus generalul Voinescu.Vosganian compara bugetul SRI cu al altor tariClaudiu Nasui, deputat USR, a afirmat ca sursa de finantare nu exista."Exista o problema cu amendamentul care a fost votat ieri. Faptul ca ieri face referire la o sursa de finantare care nu exista. Amendamentul trebuie eliminat. Asa cum e acum, noi luam bani de unde nu exista. Nu putem sa scadem 10 milione din 3", a spus Nasui.Varujan Vos ...citeste mai departe despre " Amendamentul lui Dragnea cu vitamina D, respins in comisiile de Buget-Finante. Totusi, SRI nu va avea bani nici de salarii " pe Ziare.com