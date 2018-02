Analist: PSD impinge Romania in criza economica. Sunt constienti, dar nu le pasa decat sa ramana la putere

Guvernul PSD-ALDE se lauda cu o crestere economica fara precedent, insa uita sa explice si scumpirile pe banda rulanta care golesc buzunarele romanilor. Daca economia merge bine, de ce platim mai mult la alimente, servicii, combustibil, gaze, curent, medicamente sau rate?"Pentru ca PSD are o politica bazata pe ratiuni neeconomice, ci strict politice, pe niste tinte electorale, urmarind doua grupuri tinta: cei cu venituri mici, platiti de regula la nivelul salariului minim pe tara, si pensionarii, o parte dintre ei, de fapt.Spre deosebire de orice tara democratica, in care decizia se ia in asa fel incat sa nu piarda nimeni, (adica daca cineva are de castigat, si altul sa aiba de castigat, iar daca nu se poate, cel din urma trebuie sa fie compensat), PSD nu actioneaza in acest mod.PSD incearca sa favorizeze anumite grupuri sociale in detrimentul altora. Altii sa plateasca factura pentru grupurile lor electorale. Asta face PSD!Si este total nedemocratic si ineficient, pentru ca in acest mod alocarea resurselor in economie se face in mod dezechilibrat, ceea ce ne duce treptat la o criza economica - o criza produsa prin alocare ineficienta de resurse", explica Valentin Ionescu, consultant financiar si fost ministru al Privatizarii.Citeste mai multe despre:Am avut cea mai mare crestere economica din 9 ani, dar si cele mai mari scumpiri din 2013 incoace - date INSDancila se lauda cu cresterea economica, dar nu spune nimic despre scumpirile anuntate tot de INSA fost sau n-a fost? Crestere economica, desigurValentin Ionescu subliniaza ca PSD a "ipotecat" deja dezvoltarea Romaniei."Promisiunile electorale au un impact si s-a ajuns la fundul sacului, fara ca PSD-ului sa-i pese de unde face rost de bani. Sigur, poate sa se imprumute, dar si imprumutul va avea un cost si cineva il va plati.Mie nu mi-e teama ca acum intram in criza din cauza lor, ci ca daca pleaca PSD de la guvernare, ei au ipotecat dezvoltarea Romaniei pentru urmatorii 2-3 ani. Ce inseamna asta? Inseamna ca pentru masurile proaste pe care ei le-au adoptat timp de aproape un an si jumatate, va fi nevoie de doi ani de reparatii", a adaug ...citeste mai departe despre " Analist: PSD impinge Romania in criza economica. Sunt constienti, dar nu le pasa decat sa ramana la putere " pe Ziare.com