Antivaccinistii se pot dezlantui in voie. Parlamentul a decis ca emisiunile de sanatate se fac si fara medici

Anterior, proiectul fusese adoptat in Camera Deputatilor cu 264 de voturi pentru si un singur vot impotriva, iar comisia de sanatate din Senat ii intocmise raport favorabil pentru adoptare, conform Profit.ro."Senatul a respins propunerea legislativa care ar fi limitat prezenta si influenta stirilor si informatiilor false in sanatate. Totusi, nu mai departe de acum o saptamana, la dezbaterile de pe 11 februarie, acelasi Senat a sustinut fara echivoc aceasta initiativa legislativa.Mai multi senatori, inclusiv PSD, au luat cuvantul si au pledat pentru o informare corecta si avizata in ceea ce priveste chestiuni legate de sanatatea publica", a declarat, pentru HotNews, deputatul USR Tudor Pop, initiatorul proiectului de lege.Pop a precizat ca singura explicatie pe care a primit-o in legatura cu respingerea initativei a fost "una de natura spatiala": "'a venit un ordin de sus'. Si cam atat. Timp in care sanatatea romanilor se duce inexorabil in jos", subliniaza deputatul.El a explicat ca proiectul de lege a fost sustinut inclusiv de CNA, iar in Parlament a primit sustinere neconditionata, cu exceptia a doi parlamentari: Daniel Gheorghe, deputat PNL, si Cristian Lungu, senator PMP."Pe ordinea de zi din 11 februarie, indemnul de vot pentru grupul de senatori PSD este 'Pentru'. Am documentul in original, l-am gasit pe unul din pupitrele neocupate de catre un senator PSD absent. L-am pastrat drept amintire", a mai spus Tudor Pop.Proiectul de lege isi propunea sa puna capat dezinformarilor din sanatate, in contextul in care in spatiul public au existat mai multe dezbateri privind obligativitatea vaccinarii.Autorii proiectului aratau ca in Romania exista programe radio si TV care uneori devin platforme de comunicare pentru persoane necalificate, fara pregatire de specialitate, si care, din interese financiare sau din pura ignoranta, contesta fapte dovedite stiintific, punand astfel in pericol sanatatea publica prin dezinformare, raspandire de stiri false si auto-atribuire abuziva a unor competente profesionale inexistente.Decizia Parlamentului vine in contextul in care in Romania 60 de oameni au murit de rujeola, o boala pentru ca ...citeste mai departe despre " Antivaccinistii se pot dezlantui in voie. Parlamentul a decis ca emisiunile de sanatate se fac si fara medici " pe Ziare.com