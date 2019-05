Apel comun pentru Europa inainte de europarlamentare, semnat de 21 de sefi de stat din UE

Conform unui comunicat de presa transmis joi de Administratia Prezidentiala, alegerile din aceasta luna au o importanta majora, iar din acest motiv cei 21 de presedinti indeamna alegatorii sa participe la europarlamentare."Integrarea europeana a contribuit la indeplinirea unei sperante de pace vechi de secole in Europa, dupa ce nationalismul feroce si alte ideologii extremiste au dus Europa la catastrofa a doua razboaie mondiale. Pana in ziua de azi, nu putem si nu ar trebui sa consideram ca pacea si libertatea, prosperitatea si bunastarea sunt garantate. Este necesar sa ne implicam cu totii in mod activ in promovarea ideii marete a unei Europe pasnice si integrate.Alegerile din 2019 au o importanta deosebita: dumneavoastra, cetatenii europeni, sunteti cei care decideti calea pe care Uniunea Europeana o va urma. De aceea, noi, sefii de stat din Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Franta, Croatia, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Austria, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia, Slovacia si Finlanda, ii chemam pe toti cetatenii europeni cu drept de vot sa participe la alegerile pentru Parlamentul European la sfarsitul lunii mai 2019.Popoarele Europei s-au unit din propria lor vointa liber exprimata in Uniunea Europeana, proiect care se intemeiaza pe principiile libertatii, egalitatii, solidaritatii, democratiei, justitiei si loialitatii manifestate in interiorul Uniunii si intre membrii sai. O Uniune fara precedent in istoria Europei. In Uniunea noastra, membrii alesi ai Parlamentului European, impreuna cu Consiliul Uniunii Europene, adica guvernele tuturor statelor membre, decid ce reguli ar trebui sa se aplice in Europa si cum ar trebui sa fie cheltuit bugetul Europei", se arata in document.In comunicat se mai precizeaza ca UE se confrunta cu mai mutle provocari profunde."In aceste luni, mai mult decat oricand in trecut, Uniunea Europeana se confrunta cu provocari profunde. Pentru prima data de la inceputul integrarii europene, oamenii vorbesc despre reversul uneia sau mai multor etape de integrare, precum libertatea de miscare sau desfiintarea institutiilor comune. Pentru prima data, un stat membru intentioneaza sa paraseasca Uniunea. In acelasi timp, altii cer mai multa integrare in Uniunea Europeana sau in Zona Euro, sau o Europa cu mai multe viteze....citeste mai departe despre " Apel comun pentru Europa inainte de europarlamentare, semnat de 21 de sefi de stat din UE " pe Ziare.com