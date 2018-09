Apel de urgenta: E nevoie de observatori pentru referendum, dupa ce Guvernul a interzis monitorizarea informatica

"Va fi nevoie de observatori independenti la toate cele peste 19.000 de sectii de votare din tara, dar si in strainatate (...) In lipsa sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot (SIMPV), rolul observatorilor va fi unul foarte important.Pentru ca cele doua zile de referendum sa se desfasoare fara nereguli, este nevoie de o mobilizare masiva a tuturor cetatenilor care-si doresc sa monitorizeze fiecare etapa a procesului de vot", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com de Expert Forum (EFOR), organizatie membra a campaniei FiecareVot.Voluntarii care vor sa devina observatori se pot inscrie pe pagina www.fiecarevot.ro/observator pana la 4 octombrie, pentru Bucuresti (sau daca pot ridica acreditarile din Bucuresti) si pana la 2 octombrie, cel tarziu, pentru restul tarii si diaspora, se mai arata in comunicatul citat.Ei trebuie sa aiba peste 18 ani, sa nu aiba drepturile electorale interzise si sa nu fie membri intr-un partid sau formatiune politica. De asemenea, trebuie sa cunoasca si sa respecte Codul de Conduita al observatorului independent.Implicarea celor interesati trebuie sa fie voluntara, activitatea de observator nefiind una remunerata.Observatorii vor participa la sesiuni de pregatire, in Bucuresti si online, vor avea acces la Manualul Observatorului si la fisele de observare pentru cele doua zile ale referendumului, dar si la asistenta pe toata perioada procesului.In plus, vor putea sesiza rapid orice fel de nereguli observate in cele doua zile de vot prin aplicatia pentru smartphone Monitorizare Vot, dezvoltata de echipa Code4Romania.Pe de alta parte, cei care nu pot sa participe direct sunt invitati sa sustina activitatea voluntarilor printr-o donatie catre Fondul pentru Democratie.In plus, pana la referendum, toti cetatenii care observa nereguli legate de campanie sau de organizarea votului le pot sesiza online prin platforma votcorect.ro, unde au la dispozitie si alte informatii legate de procedura de vot, precum si raspunsurile la intrebari frecvente.De asemenea, in zilele de 6 si 7 octombrie, cand se va vota efectiv, toti cei interesati vor putea s ...citeste mai departe despre " Apel de urgenta: E nevoie de observatori pentru referendum, dupa ce Guvernul a interzis monitorizarea informatica " pe Ziare.com