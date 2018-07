Apelul lui Ciolos pentru functionari: Nu semnati acte care nu sunt 100% legale. Ramaneti demni, nu sunteti singuri!

"Functionarii responsabili din ministere stiu ce inseamna sa adopti acte normative de urgenta la presiune politica. Si sunt convins ca vor demonstra si de data aceasta ca statul roman nu a ramas sat fara caini. Chiar daca statul e condus azi de lideri politici dintre care unii il considera o unealta pentru interese personale si de partid", a scris Dacian Ciolos, luni seara, pe Facebook De asemenea, el face apel catre functionari sa nu avizeze acte normative despre care nu stiu ca sunt 100% legale, pentru ca nimeni nu ii poate obliga sa isi depaseasca atributiile de serviciu."Ramaneti demni pana la capat. Nu sunteti singuri!", le mai transmite fostul premier functionarilor.In spatiul public au aparut informatii potrivit carora Guvernul ar intentiona sa adopte o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. Atat liderul PSD, Liviu Dragnea, cat si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au negat."I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere pentru sedinta de Guvern de maine. Amandoi au infirmat aceste zvonuri aparute in spatiul public", a transmis Liviu Dragnea pentru Digi 24.Calin Popescu Tariceanu a sustinut, la TVR, ca aceste informatii au fost "aruncate in presa", iar "foarte multi musca subiectul". El a mai spus ca s-a interesat, iar pe ordinea de zi a sedintei de marti a Exacutivului nu se afla o astfel de ordonanta.Tariceanu a afirmat insa ca ideea unei Ordonante de Urgenta pentru amnistie si gratiere "nu ar fi de neconceput" deoarece s-a mai facut in Romania, dar o astfel de masura trebuie analizata daca este oportuna sau nu.Citeste si:Tariceanu, despre amnistie si gratiere: Nu ar fi de neconceput. Din cauza lui Dragnea trebuie lasati oamenii sa sufere?Dragnea spune ca nu va fi data marti ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiereUn fost ministru din Guvernul Ponta ii cere lui Dancila sa nu dea ordonanta pe amnistie si gratiere: Trag un semnal de alarma!Toader s-a intalnit cu Dancila: La MJ nu exista nici in dezbatere, nici in avizare o ordonanta pe amnistie si gratiereAdrian Nastase il critica pe Dragnea si nu sustine gratierea si amnistia: A facut compro ...citeste mai departe despre " Apelul lui Ciolos pentru functionari: Nu semnati acte care nu sunt 100% legale. Ramaneti demni, nu sunteti singuri! " pe Ziare.com