Prin inregistrarea ca alegator in strainatate, cetateanul roman cu drept de vot care se va afla in strainatate in ziua votarii, indiferent de motiv, solicita organizarea unei sectii de votare in localitatea si statul unde vrea sa voteze, indica AEP. In aceasta categorie s-au inregistrat 38.944 de alegatori.De asemenea, prin inregistrarea ca alegator prin corespondenta, cetateanul roman cu drept de vot, care locuieste in strainatate si detine documente valabile de sedere din partea statului respectiv, solicita transmiterea prin posta a documentelor de vot la adresa sa de corespondenta. Pentru votul prin corespondenta s-au inregistrat 41.003 persoane.Aceasta in conditiile in care, la alegerile europarlamentare din 26 mai, la cele 441 de sectii de votare din strainatate au votat 375.219 alegatori, la unele sectii fiind aglomerat, numeroase persoane nereusind sa-si exercite dreptul de vot.Termenul pentru inscrierea alegatorilor din strainatate pentru alegerile prezidentiale, ca alegatori prin corespondenta sau ca alegatori la o sectie de votare, a fost prelungit saptamana trecuta pana la 15 septembrie, prin ordonanta de urgenta.AEP a precizat in repetate randuri ca inregistrarea pe portalul www.votstrainatate.ro se poate face doar in nume propriu. Orice actiune de utilizare a datelor de identitate in vederea inregistrarii online in numele altei persoane este ilegala.Primul tur al alegerilor prezidentiale este programat in 10 noiembrie, iar romanii din strainatate au la dispozitie datele de 8, 9 si 10 noiembrie pentru a vota. Similar, pentru turul al doilea, programat sa se desfasoare in 24 noiembrie, datele de vot pentru diaspora sunt 22, 23 si 24 noiembrie.Citeste si AEP linisteste romanii din strainatate: Datele personale nu ajung la ANAF sau alte institutii ...citeste mai departe despre " Aproape 80.000 de romani din diaspora s-au inscris pentru a vota la prezidentiale " pe Ziare.com