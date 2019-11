Aproape un milion de romani au votat in strainatate, intr-o mobilizare istorica a diasporei. Urnele s-au inchis la 7:00

Duminica, la orele pranzului, erau deja peste 500.000 de votanti in strainatate. Peste doar cateva ore, la 15:30, a fost depasit si rezultatul istoric din primul tur de scrutin, cand au fost inregistrati 675.348 de alegatori (dintre care 25.189 prin corespondenta).Cei mai multi au votat in Italia, Marea Britanie si Spania, iar rata de votare a fost aproape dubla fata de primul tur, astfel ca la inchiderea urnelor, numarul votantilor e de aproape un milion - mai exact 944.077 de alegatori, potrivit datelor prezentei oferite in timp real de AEP.Votul peste hotare s-a terminat abia luni, la ora 07:00, cand s-au inchis si sectiile de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii.Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, principalele informatii si momente din cea de-a treia si ultima zi a votului din diaspora:07:00 - S-au inchis sectiile de vot si pe coasta de vest a SUA. Numarul total de alegatori veniti la urne in diaspora este de 944.077. Dintre acestia, 17.503 au votat prin corespondenta01:00 - Numarul romanilor care au votat peste hotare a ajuns la 943.170. Mai sunt inca 6 ore de vot in strainatate.23:30 - 942.346 de romani au votat pana la aceasta ora in diaspora.22:38 - Votul in Franta s-a incheiat. "Au votat peste 45.000 de romani, este de departe cel mai mare numar inregistrat vreodata aici. Le multumesc tuturor romanilor din Franta care ne-au sprijinit. Fara voi, nu am fi avut atatea sectii de vot si nici atatia oameni care se ocupe de ele. Multumiri colegilor din minister si de la Biroul Electoral pentru sectiile de vot din strainatate, care au fost solicitati mult in ultima perioada. Si, nu in ultimul rand, multumiri autoritatilor franceze, centrale si locale.Ne-au sprijinit cu sedii pentru sectiile de vot, iar primarii din localitatile cu comunitati mari de romani au fost alaturi de noi si ne-au vizitat in fiecare zi. Au fost doua tururi de scrutin in care comunitatea romaneasca din Franta a aratat cat este de semnificativa si de bine integrata", a scris ambasadorul Luca Niculescu pe Facebook.22:19 - Numarul celor care au votat in afara tarii a trecut de 940.000 de persoane.22:07 - 939.236 de romani au votat pana la aceasta ora in diaspora. Dintre acestia, 17.503 au votat prin corespondenta.20:56 - 924.236 de romani ...citeste mai departe despre " Aproape un milion de romani au votat in strainatate, intr-o mobilizare istorica a diasporei. Urnele s-au inchis la 7:00 " pe Ziare.com