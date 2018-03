Armand Gosu: De ce trebuia Iohannis sa mearga la sedinta dedicata Unirii din Parlament si cum profita Dragnea si Tariceanu de emotia unionista

Parlamentul de la Bucuresti a adoptat, marti, Declaratia pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, intr-o sedinta solemna de la care a lipsit presedintele Klaus Iohannis. Presedintele a ales sa transmita doar un mesaj scris.Am incercat sa intelegem ce s-a intamplat, de fapt, marti, la sedinta din Parlament si care e semnificatia absentei presedintelui, de la conf. univ. dr. Armand Gosu.De ce nu a fost presedintele Klaus Iohannis la sedinta solemna din Parlament? Care poate fi semnificatia acestui gest?"Pot doar sa incerc sa ghicesc, pentru ca actuala administratie prezidentiala nu comunica deloc sau o face foarte prost. Nu doar presedintele dispare cu saptamanile ci, mai grav, spre deosebire de alte administratii, e inconjurat de consilieri care nu comunica public. Deci, fara purtatori secundari de mesaj, fara vreo declaratie asumata, un comunicat ceva, acolo.... judecand dupa contextul zilei, dupa discursurile tinute in Parlament, dupa tonul lor, cred ca presedintele n-a vrut sa fie asociat cu teme revizioniste, cum ar fi re-unirea Basarabiei cu Romania. Mai ales intr-un context regional atat de complicat, cum este acesta.Daca obiectivul presedintelui Iohannis a fost sa marcheze diferenta intre el si restul liderilor clasei politice, in sensul ca el are o abordare moderna, in ton cu secolul al XXI-lea, in vreme ce restul clasei politice de la Bucuresti a ramas in secolul al XIX-lea, gandeste in termeni de teritorii, anexiuni, modificari de frontiere, cel mai probabil a reusit asta.E clar ca domnul Iohannis initial a confirmat, era trecut in programul ceremoniei, apoi a decis sa nu mai mearga. Poate si stilul domniei sale absent, neangajat, a contribuit la decizia de a nu participa.Era totusi un moment important in care trebuia sa vina in Parlament si sa spuna ceva. S-au implinit, totusi, 100 de ani de la votararea la Chisinau a Unirii Basarabiei cu Romania. A fost un moment istoric de mare insemnatate. Cu atat mai bine daca perspectiva domniei sale era diferita de cea a presedinti ...citeste mai departe despre " Armand Gosu: De ce trebuia Iohannis sa mearga la sedinta dedicata Unirii din Parlament si cum profita Dragnea si Tariceanu de emotia unionista " pe Ziare.com