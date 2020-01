Guvernul anuleaza azi parteneriatul public-privat pentru autostrada Comarnic-Brasov

"Am avut discutii (cu parlamentarii PNL - n.red.) si pe subiectul Comarnic-Brasov. Maine, Guvernul va lua in discutie si va adopta o ordonanta de urgenta prin care acel parteneriat public-privat propus de Valcov si Dancila devine istorie. Dupa momentul anularii parteneriatului public-privat, obiectivul Comarnic-Brasov va fi predat catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.Noi vom veni in fata Guvernului si vom spune care sunt solutiile pentru construirea autostrazii Comarnic-Brasov. Autostrada Comarnic-Brasov reprezinta un obiectiv major, se va realiza. Pana incepe constructia autostrazii Comarnic - Brasov avem obligatia sa gasim rute alternative", a spus, luni, ministrul Transporturilor, Lucian Bode.Bode a adaugat ca tot marti va fi anulat si parteneriatul public-privat pentru tronsonul Targu Mures - Iasi al autostrazii Unirii.Surse guvernamentale au precizat ca Guvernul urmeaza sa discute in sedinta de marti si amendamentele depuse la proiectul de lege privind alegerea primarilor din doua tururi de scrutin pentru care Executivul intentioneaza sa-si angajeze raspunderea in Parlament.Termenul stabilit pentru depunerea de catre parlamentari a amendamentelor la proiectul de lege asupra caruia Guvernul isi va angaja raspunderea a expirat luni, la ora 16:30. Amendamentele vor fi transmis Guvernului pana marti, ora 12:00, Executivul urmand sa decida care dintre acestea vor fi adoptate.Pe ordinea de zi a sedintei, se afla doua proiecte de ordonanta referitoare la Secretariatul General al Guvernului (SGG) - unul privind organizarea, functionarea si atributiile acestei institutii si celalalt, privind aprobarea aderarii SGG la Reteaua europeana de dezvoltare durabila.Guvernul urmeaza sa aprobe, de asemenea, numarul de autoturisme necesar desfasurarii activitatilor specifice de catre Societatea Nationala Nuclearelectrica SA si de catre Societatea OIL TERMINAL SA.Tot in sedinta de marti se va discuta si despre o hotarare cu privire la rechemarea lui Sorin Adrian Pirvulescu, consul general al Romaniei la Strasbourg. ...citeste mai departe despre " Guvernul anuleaza azi parteneriatul public-privat pentru autostrada Comarnic-Brasov " pe Ziare.com