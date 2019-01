Iohannis lanseaza noi atacuri la adresa coalitiei de guvernare: Statul de drept trebuie protejat prin toate mijloacele

Presedintele a acuzat ca, in tentativa de a se salva de justitie si de a-si prezerva puterea, unii politicieni invinuiesc magistrati, blameaza multinationalele si diabolizeaza Uniunea Europeana, la fel cum s-a consolidat si regimul nazist - schimband legi si capturand institutii."Cu toate eforturile noastre, nicio fapta de respect si de redare a demnitatii, oricat de nobila si de solara ar parea, nu poate anula o crima. Antidotul raului nu poate fi decat o actiune de salvare a viitorului prin recunoasterea capcanelor ideologice si printr-o atenta examinare a faptelor politicienilor si a sustinatorilor lor.In ultimele sapte decenii, lumea s-a schimbat si, totusi, instrumentele politicului au ramas aceleasi. Sa nu uitam ca, in numele unui asa-zis ideal suprem, schimband legi si capturand institutii una cate una, s-a consolidat regimul nazist. Perceptia ca politicienii, care reprezinta oamenii si interesele lor, au dreptul sa calce in picioare adevaruri, sa identifice dusmani, sa dea vina pentru esecurile lor pe diferite categorii de cetateni reprezinta o filosofie toxica.Astazi, in tentativa lor nesabuita de a se salva de justitie si de a-si prezerva puterea, unii politicieni invinuiesc magistrati, blameaza multinationalele viclene, cum zic ei, si diabolizeaza Uniunea Europeana, descrisa drept abuziva si trufasa. Dupa ce-i arati acum cu degetul, ar urma altii, apoi altii si tot asa, pana cand indistinctia si cautarea continua a vinovatilor s-ar transforma in pretextul perfect pentru acapararea statului", a spus seful statului la ceremonia de decorare a unor supravietuitori ai Holocaustului.El a subliniat ca "trecutul este un avertisment mereu actual, iar efortul de a-l intelege nu este niciodata indeajuns"."Este datoria noastra sa prevenim si sa anihilam orice actiune menita sa destabilizeze pacea si sa aduca atingere valorilor europene fundamentale. Este, totodata, datoria institutiilor, dar si a functionarilor statului roman sa-si protejeze cetatenii, prin toate mijloacele, sa salvgardeze statul de drept, democratia, sa garanteze pacea sociala si respectarea valorilor esentiale. (...) Sa respectam memoria victimelor, sa ne asumam lectiile trecutului si sa continuam sa cultivam in societatea romaneasca principiil ...citeste mai departe despre " Iohannis lanseaza noi atacuri la adresa coalitiei de guvernare: Statul de drept trebuie protejat prin toate mijloacele " pe Ziare.com