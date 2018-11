Conform surselor, procurorul general a depus, vineri, la Curtea de Apel Alba Iulia o cerere de susupendare a procedurii de revocare declansata de ministrul Justitiei. De asemenea, tot vineri, procurorul general a depus la Ministerul Justitiei o plangere prealabila impotriva actului administrativ reprezentat de raportul de revocare al ministrului Tudorel Toader.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat in 24 octombrie procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar, dupa ce a prezentat, timp de o ora, un raport de 63 de pagini, in 20 de puncte, rezultat in urma evaluarii activitatii celui care conduce Ministerul Public.Intr-o declaratie de presa trasa parca la indigo dupa cea in care a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA, Toader a facut intai o lunga introducere, presarata cu citate din declaratiile date de procurorul general si articole de lege. Apoi a inceput sa spuna, punct cu punct, cele 20 de capete de acuzare, tot ca la Kovesi, detaliate pe parcursul a 63 de pagini. ...citeste mai departe despre " Augustin Lazar a atacat in instanta raportul lui Tudorel Toader " pe Ziare.com