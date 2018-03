"Nimeni, daca pleaca undeva, nimeni nu se poate asigura ca a scapat de a raspunde penal, de a executa o pedeapsa care a fost data de o instanta din Romania. Nu are unde sa fuga", a spus Augustin Lazar intr-un interviu acordat Digi24.Procurorul general afirma ca exista cooperare intre toate organele judiciare din lume, astfel ca "nimeni nu poate dormi linistit pe perna lui" daca exista un mandat de executare pe numele sau."Vedeti ca traim intr-o lume foarte globalizata, in care exista o cooperare judiciara internationala formidabila, in care cererile de comisie rogatorie se trimit pe net, imediat, mandatele de executare a pedepselor sunt comunicate instant la autoritatea judiciara competenta.Exista cooperare intre toate organele judiciare din lume, nimeni nu poate dormi linistit pe perna lui daca are un mandat de executare, chiar daca se afla la mii de kilometri de Romania", a spus Lazar.Declaratiile sale vin in contextul in care multi acuzati au plecat din Romania si au lasat in derulare procese care se apropie de verdict.Cel mai recent caz este cel al Elenei Udrea, care a plecat in Costa Rica. Tot acolo se afla si Alina Bica, fosta sefa a DIICOT, care a intrat in afaceri cu oameni condamnati sau anchetati in Romania pentru frauda si coruptie. Elena Udrea a spus ca va mai sta o perioada in Costa Rica, alaturi de prietenii pe care ii are acolo, pentru ca se afla intre doua proceduri medicale pe care le face la Atena.Citeste si: Udrea reactioneaza cu nervi la fotografiile in care apare alaturi de Bica in Costa Rica (Foto) ...citeste mai departe despre " Augustin Lazar: Nimeni nu poate dormi linistit daca are un mandat de executare, chiar daca se afla la mii de kilometri de Romania " pe Ziare.com