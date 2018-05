Augustin Zegrean: Daca Dancila este suspendata, dupa 45 de zile nu mai avem guvern

"Daca ar fi suspendata din functie si nu se intoarce in 45 de zile, adica nu se rezolva procesul penal in 45 de zile, urmarirea penala, daca nu se da o solutie care sa spuna ori ca e alba ori ca e neagra, ea ramane suspendata. Adica dupa 45 de zile nu mai este guvern", a declarat fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean.Acesta a explicat astfel ce se poate intampla daca, in urma unei eventuale puneri in miscare a unei actiuni penale impotriva premierului, presedintele Klaus Iohannis o va suspenda pe Viorica Dancila.Citeste si: PNL i-a facut plangere penala Vioricai Dancila dupa "scandalul Israel". Reactia lui DragneaZegrean a precizat ca, potrivit Constitutiei, daca premierul este in imposibilitatea de a-si exercita mandatul mai mult de 45 de zile, Guvernul se dizolva."Ar fi un lucru atipic, anormal. Nu e chiar constitutionala chestia asta, pentru ca avem text care spune ca presedintele nu-l poate revoca pe primul ministru. Asta ar insemna ca daca il suspenda si sa implinesc 45 de zile si nu se poate intoarce in functie, ar fi practic o revocare, ceea ce Constitutia nu permite. Din 2003 este text clar, un text cat se poate de ritos care spune - presedintele nu-l poate revoca pe primul ministru. Asta ar fi o revocare atipica, o revocare ascunsa. Nu-mi imaginez cum ar putea sa se intample acest lucru", a adaugat Zegrean.Fostul presedinte CCR a reamintit ca atunci cand a fost redactata actuala Constitutie nu a fost prevazuta si o astfel de situatie."Nimeni nu s-a gandit la suspendarea si a premierului, sa incheie astfel mandatul unui guvern. Eu am fost acolo cand s-a scris Constitutia si nimeni nu a avut in vedere aceasta modalitate de incetare a mandatuluio, de revocare, ori textul de la articolul 107 este cat se poate de clar - presedintele nu il poate revoca. Asta inseamna ca in nicio situatie si sub nicio vorba. Nu stiu ce sa zic, e complicat. Din nou va fi pusa Curtea Constitutionala, daca s-ar ajunge acolo, intr-o situatie in care sa dea o decizie. Pana la urma 'Constitutia este asa cum zice Curtea, Curtea spune Constitutia'", a mai afirmat fostul presedinte al CCR.Sesizarea facuta de Ludovic ...citeste mai departe despre " Augustin Zegrean: Daca Dancila este suspendata, dupa 45 de zile nu mai avem guvern " pe Ziare.com