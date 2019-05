Augustin Zegrean, despre votul in diaspora: Trebuia si putea fi data ordonanta de urgenta. Impiedicarea votului e infractiune pedepsita cu inchisoarea

Am aflat ca sefa Executivului, Viorica Dancila, a fost cea care s-a opus adoptarii unei ordonante de urgenta, prin care dreptul romanilor din diaspora de a vota ar fi fost respectat, din relatarea ambasadorului Romaniei in Germania, Emil Hurezeanu."S-a solicitat de asemenea o ordonanta de urgenta, singura prin care putea fi modificat programul obligatoriu 7-21 din legea electorala. Ordonanta de urgenta putea fi semnata doar de catre prim-ministru. Aceasta i-a explicat ministrului de Externe ca punerea in aplicare a acestei ordonante presupune cel putin 24 de ore, deci nu mai putea fi valabila", a declarat Emil Hurezeanu, in opinia caruia ar fi fost "absolut necesara transformarea singurei zile de vot in doua zile de vot, asa cum s-a intamplat la referendumul pentru familie din toamna anului trecut".Reamintim ca toate guvernele, din ultimul deceniu cel putin, au abuzat de ordonantele de urgenta, folosind acest instrument constitutional in propriul interes.De altfel, atat alegerile europarlamentare, cat si referendumul din 26 mai au fost scrutine organizate de Guvernul Dancila prin ordonante de urgenta (6/2019 si 29/2019).Mai mult, Viorica Dancila este contrazisa de istoria noastra recenta. Sa ne amintim doar trei momente cheie:Suspendarea lui Traian Basescu - 4 iulie 2012, ora 13:05 - Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care a modificat Legea de functionare a CCR, diminuandu-i puterile, iar la ora 14:00 documentul a fost publicat in Monitorul Oficial.Ordonanta 13, care a scos sute de mii de romani in strada - 31 ianuarie 2017, ora 22:15 - Ministrul Justitiei, Florin Iordache, a anuntat adoptarea ordonantei prin care erau modificate Codul Penal si Codul de Procedura Penala, dezincriminand abuzul in serviciu. OUG a fost publicata in Monitorul Oficial la ora 01:20 (noaptea!).Ordonanta 14, prin care s-a abrogat OUG13 - A fost adoptata intr-o sedinta de guvern convocata de premierul Grindeanu DUMINICA, 5 februarie 2017, si in aceeasi zi a fost publicata in Monitorul Oficial.Prin urmare, daca exista vointa politica, se poate.Conform art. 115 din Constitutie:(4) Guvernul poate adopta ordonante de ...citeste mai departe despre " Augustin Zegrean, despre votul in diaspora: Trebuia si putea fi data ordonanta de urgenta. Impiedicarea votului e infractiune pedepsita cu inchisoarea " pe Ziare.com