Autostrada Timisoara - Belgrad si o anecdota prezidentiala. Iohannis: Fara infrastructura, restul sunt povesti

Iohannis si-a amintit, astfel, de drumul fara prea multe indicatoare care leaga cele doua tari si pe care l-a parcurs in anii '90."Daca vrem sa fim seriosi in privinta colaborarii economice, trebuie sa tratam cu maxima seriozitate chestiunea infrastructurii. Fara o infrastructura buna, restul sunt povesti, daca vorbim despre schimburi economice", a raspuns Klaus Iohannis unei intrebari a jurnalistilor prezenti la declaratia comuna de la Cotroceni cu presedintele Serbiei.Iohannis a avut si o istorie personala de povestit."Acum multi ani, cand am fost simplu turist in Europa, am simtit pe propria piele nevoia de infrastructura. Am venit din vestul Europei prin Serbia. Lucrurile au fost ok, am trecut prin Belgrad, nu am avut nicio problema. Cand m-am apropiat de granita, a fost mai complicat, pentru ca drumul devenea din ce in ce mai ingust. In ultimul sat sarb inainte de intrarea in Romania, numai intr-un sens giratoriu am gasit un indicator mic pe care scria abia lizil Rumania", a spus Iohannis.Klaus Iohannis l-a primit, joi, la Cotroceni, pe omologul sau sarb, Aleksandar Vucic.Cei doi au vorbit despre statutul Kosovo, dar si despre extradarea lui Sebastian Ghita.