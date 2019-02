Avertisment german: Guvernul Romaniei conduce pe contrasens. Apar legi cu dedicatie pentru corupti, asta nu mai e democratie

El a remarcat ca in Romania legea este modificata in functie de interesele unor politicieni. "Aceasta nu mai este o democratie", concluzioneaza Krichbaum, intr-un interviu acordat Deutsche Welle.Redam, integral, interviul realizat de Deutsche Welle cu Gunther Krichbaum, presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag:Deutsche Welle: Din ce ati povestit in conferinta de presa despre intalnirea cu ministrul roman al Justitiei mi s-a parut ca domnul Tudorel Toader v-a raspuns usor arogant la intrebarile pe care i le-ati pus.Gunther Krichbaum: Nu as spune ca este arogant. Dar interpretam de pe pozitii diferite chestiuni cat se poate de concrete. Pentru noi este important cum vor fi tratate dosarele inchise, in contextul in care se doreste atacul prin recurs in anulare a tuturor cazurilor judecate la Inalta Curte de Casatie si Justitie in ultimii patru ani.Intr-o astfel de situatie se poate ajunge la repetarea tuturor proceselor, fapt ce ar provoca un volum de munca peste putinta magistratilor, iar multe cazuri s-ar prelungi pana la termenul de prescriere. In opinia mea, acesta este si scopul: multi faptasi deja condamnati pentru faradelegile comise ar urma sa scape de pedepse. Dar o asemenea evolutie nu corespunde normelor unui stat de drept si cetatenii Romaniei nu vor avea intelegere pentru asa ceva.DW: Guvernul de la Bucuresti insista asupra faptului ca Vestul si institutiile europene nu inteleg corect reforma justitiei din Romania, ca sunt transmise semnale false din Romania catre partenerii nostri occidentali si ca perceptia, acolo, este falsa.GK: As avea un sfat simplu: luati, va rog, raportul MCV, mecanismul referitor la statul de drept din Romania, si analizati toate recomandarile din aceste documente; luati, va rog, rezolutia Parlamentului European si prelucrati recomandarile incluse acolo; si luati, va rog, raportul Comisiei de la Venetia si aplicati cerintele enuntate.De exemplu, raportul Comisiei de la Venetia din 19 octombrie 2018 critica aspru multe dintre lucrurile care se petrec in ultima vreme in Romania. Aceste rapoarte ale institutiilor internationale trebuie luate in serios. Sigur, se poate spune ca toate sunt false. Dar e ca atunci can ...citeste mai departe despre " Avertisment german: Guvernul Romaniei conduce pe contrasens. Apar legi cu dedicatie pentru corupti, asta nu mai e democratie " pe Ziare.com