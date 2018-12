Amintim ca OMV, Erste si Raiffeisen sunt firme austriece si au fost afectate deja doar dupa avansarea ideii de catre Guvern. Kurz a spus ca acestea sunt companii foarte mari si nu-si face griji pentru ele, insa ar fi ingrijorat pentru oamenii care si-ar pierde locurile de munca in tara noastra, in cazul in care firmele ar decide sa plece din Romania."Ca sa fiu cinstit, nu-mi fac griji pentru firmele austriece, pentru ca stiu ce firme au investit aici in Romania. Sunt firme mari, cum ar fi OMV sau Erste, care lucreaza in multe state. Romania e o parte mica a activitatii lor. Ar putea sa-si stranga lucrurile si sa plece.Daca e sa-mi fac griji, mi-as face pentru mediul economic romanesc, pentru Romania ca mediu de investitii. Inteleg ca lucrurile au evoluat la Bursa, s-au retras investitori, asta inseamna si pierderea de locuri de munca. Stabilirea impozitelor influenteaza si preturile la consumator.Eu zic ca, daca cineva vrea sa se gandeacsa la binele economiei, ar trebui ca ei sa se gandeasca la masuri care nu doar suna bine, ci sa fie eficiente. Adica sa nu se ajunga la finalul zilei ca oamenii sa nu-si mai permita lucruri sau ca s-au pierdut locuri de munca, pentru ca niste investitiori si-au strans lucrurile si au plecat", a spus Sebastian Kurz, intr-o conferinta comuna cu Klaus Iohannis, la Cotroceni.- continua - ...citeste mai departe despre " Avertismentul cancelarului Austriei pentru Guvern: Companiile ar putea sa-si stranga lucrurile si sa plece " pe Ziare.com