Azi e motiune impotriva ministrului Economiei. Ce spunea Tutuianu despre el: E atat de prost, incat nu poate asculta mai mult de 5 minute cand vorbeste cineva cu el

Tutuianu considera, potrivit unor inregistrari difuzate marti seara de RomaniaTv, ca Andrusca "este atat de prost, incat nu poate asculta mai mult de 5 minute cand vorbeste cineva cu el"."De exemplu, a sarit la mine tot de la Piatra Neamt, presedintele de organizatie. (Neinteligibil) ...un fel de intrebare la masa acolo. Bai, lasati-ma voi cu ale voastre, nu stiu ce" -Si i-am spus Domnul...", cum il cheama pe asta, Arsene... "Dumneata sa vii sa vorbesti cu mine la modul asta cand oi avea rezultatele mele. Deocamdata la Neamt sunt majoritate". Si, al doilea, ne vei explica de ce ai nominalizat cel mai idiot ministru care este ministrul Economiei. Acest ministru este atat de prost, incat nu poate asculta mai mult de 5 minute cand vorbeste cineva cu el. Si are legatura cu economia urmatoarea: A avut o vulcanizare", a afirmat Adrian Tutuianu.Liderul PSD a confirmat veridicitatea declaratiilor, dar sustine ca sunt inregistrari din sedinte pe care le-a avut cu primari si consilieri judeteni, care au fost "livrate prelucrate", cu pasaje scoase din context.Andrusca, fata in fata cu motiuneaMiercuri, deputatii urmeaza sa voteze, in plen, motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Economiei, intitulata "Danut Andrusca sau cum sa destabilizezi deliberat economia Romaniei. Incompetenta falimenteaza Romania!".Dezbaterile asupra motiunii au avut loc luni in plenul Camerei Deputatilor, unde ministrul Economiei, Danut Andrusca, a sustinut ca textul motiunii este copiat si "presarat cu sobolaneli", informeaza News.ro.Raspunzand unor acuzatii ale initiatorilor motiunii, Andrusca a sustinut ca nu intra in atributiile sale de ministru al Economiei controlul inflatiei si nici deprecierea monedei nationale."Stimati plagiatori din PNL! Folosesc aceasta sintagma, plagiatori din PNL, pentru ca cei 67 de semnatari ai textului pe care il dezbatem astazi nu sunt altceva decat niste plagiatori.PNL este atat de interesat de economia romaneasca si are atat de multi specialisti in economie, incat tot ce au fost in stare sa produca a fost un document copy-paste presarat cu una-doua delatiuni sau, ca sa le spunem pe nume, una-doua sobolaneli. Aproape jumatate din textul de astazi este copiat din motiunea adresata impotriva mea la Senat, in vara", a afirmat ministrul Economiei, la dezbaterile asupra motiunii.