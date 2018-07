Barna a invitat-o pe Kovesi in USR si ar sustine-o la prezidentiale. Ce i-a raspuns fosta sefa DNA

"In momentul de fata exista o incredere foarte mare a Romaniei, a bucatii de Romanie decenta, exista un capital de incredere pe care doamna Kovesi il are si ar putea sa fie un astfel de candidat (la alegerile prezidentiale - n.red.) . Nu am nicio indoiala", a afirmat Dan Barna intr-un interviu acordat PSNews.Intrebat daca USR ar sustine-o pe Kovesi, Barna a raspuns ca fosta sefa DNA ar fi un candidat foarte bun."USR a declarat constant ca va avea un candidat la prezidentiale, in primul tur cel putin. In masura in care reusim sa o convingem pe doamna Kovesi sa devina membra a partidului nostru, ar fi un candidat foarte bun", a mai apreciat liderul USR.Totusi, Dan Barna a specificat ca situatia este una ipotetica, intrucat Laura Codruta Kovesi a declarat, luni, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare din functie, ca vrea sa ramana procuror.Vezi aici ce a mai declarat Laura Codruta Kovesi dupa ce Iohannis a semnat decretul - Kovesi: Episodul de azi nu e o infrangere. Coruptia poate fi invinsa. Nu abandonati! (Video)"Astazi (luni - n.red.), ca sa fim corecti si sa nu dam stiri soc, surpriza, doamna Kovesi a declarat ca ramane procuror. Din acest punct de vedere, pe termen scurt, nu este de actualitate un astfel de scenariu. Ipotetic vorbind, ar putea sa fie (candidat la alegerile prezidentiale - n.red.), sigur", a adaugat Barna.De altfel, Barna a spus si pentru Antena3 ca USR a invitat-o pe Kovesi sa devina membra USR, precizand ca usile Uniunii ii sunt deschise oricand fostei sefe DNA."Doamna Kovesi a primit din partea noastra aceasta invitatie de a deveni membru USR, pentru ca USR chiar este un partid al societatii deschise, al societatii decente si al societatii normale in ceea ce inseamna normalitatea europeana, din acest punct de vedere doamna Kovesi ar fi un membru foarte valoros al USR. Am avut aceasta discutie. I-am spus ca usile USR sunt deschise. Este invitata", a mai afirmat acesta."Dansa mi-a multumit pentru sustinere. (...) A spus ca va avea o perioada de relaxare, ca timp de cinci ani nu a avut concediu, dupa care vom mai vorbi", a adaugat Dan Barna, pentru Mediafax.Citeste si:USR va avea propriul candidat la presedintia Romaniei: Ne dorim un presedinte ...citeste mai departe despre " Barna a invitat-o pe Kovesi in USR si ar sustine-o la prezidentiale. Ce i-a raspuns fosta sefa DNA " pe Ziare.com