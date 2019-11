"Salut declaratia presedintelui Klaus Iohannis privind nevoia de organizare a alegerilor anticipate. A fost o solutie pe care Alianta USR PLUS a propus-o inca din primavara. In conditiile in care avem un guvern minoritar, lipsit de sprijinul unei majoritati reformiste, anticipatele sunt solutia onesta.Inteleg si rezervele legate de un posibil refuz al PSD de a se ralia acestei solutii. De aceea, fac un apel la noua conducere a PSD sa inteleaga ca ambiguitatea nu serveste nimanui. Ii invit si pe ei sa aiba curajul de a merge in fata romanilor pentru a le cere votul", a scris, joi, pe Facebook , liderul USR, Dan Barna.Acesta a anuntat ca Alianta USR PLUS va participa dupa alegeri la orice formula guvernamentala "hotarata sa faca reforme si sa intareasca directia pro-occidentala fara rezerve a tarii".Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca ar fi foarte bine ca alegerile anticipate sa aiba loc in primavara anului viitor si spune ca nu se asteapta ca PSD sa fie de acord cu acest scenariu, precizand ca aceasta initiativa va continua, indiferent daca social-democratii sunt sau nu de acord.Citeste si Kelemen Hunor: Nu ne deranjeaza anticipatele, dar sunt aproape imposibile ...citeste mai departe despre " Barna, despre anticipate: Alianta USR PLUS va participa la orice formula guvernamentala hotarata sa faca reforme " pe Ziare.com