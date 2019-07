"Ceea ce incearca acum domnul Teodorovici sa promoveze este conceptul de legare de glie a tinerilor. Asta nu ne surprinde pentru ca arata limitarea de viziune a ceea ce a insemnat PSD si domnul Teodorovici in particular. Ideea ca, intr-o lume care devine globala, intr-o lume din ce in ce mai moderna, intr-o lume din ce in ce mai deshisa spre Europa, ideea ca ai putea sa le spui tinerilor ramaneti aici legati de glie, aceasta obligatie arata cat de limitati suntem, cat de in urma am ramas noi ca societate cu niste politicieni nu de tipul anilor 1980, 1990. Aceasta este o abordare de tip medieval, in care iti legi de glie cetatenii tatii. E o aberatie. Orice om care intelege cum functioneaza societatea actuala stie ca nu mai poti sa pui ca in perioada comunista granicerii pe Dunare. E aberant", a declarat Dan Barna, la Digi24.Liderul USR a afirmat ca astfel de decizii luate de Guvern pun Romania intr-o imagine proasta."Sa crezi ca masurile de stimulare a tinerilor sa ramana in Romania tin de gratuitate pe transport? Suntem ridicoli, ne facem in continuare de ras. Cu astfel de exemple plecam in galop de cai in evul mediu", a subliniat Barna.Eugen Teodorovici a anuntat, duminica, faptul ca va avea discutii transparente cu studentii in privinta facilitatilor acordate si ca acestia ar trebui intrebati daca nu ar fi corect ca dupa terminarea facultatii sa lucreze cativa ani in Romania.Teodorovici vrea sa oblige tinerii sa lucreze cativa ani in tara dupa facultate: Statul roman investeste foarte mult in eiIn acest context, studentii din Iasi i-au cerut demisia ministrului de Finante, invocand articole din Constitutia Romaniei si din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. ...citeste mai departe despre " Barna, despre ideea lui Teodorovici de a-i obliga pe studenti sa ramana in tara: nu mai poti sa pui, ca in comunism, granicerii pe Dunare " pe Ziare.com