Barna, dupa rezultatele exit-poll: Am dovedit ca oamenii obisnuiti pot lupta cu vechea clasa politica. Viitorul este al nostru!

Barna se afla la sediul de campanie al Aliantei USR PLUS, alaturi de Dacian Ciolos si membri ai celor doua partide."Buna seara, am vazut rezultatele. Sunt rezultate care ne incurajeaza. Ramanem optimisti, pentru ca in acest moment inca se voteaza. Vreau sa multumesc diasporei ca a transmis mesajul de care Romania are nevoie. Este un record istoric fara precedent si ne da incredere si speranta. Mai este o ora de votat in Europa, doua ore in Marea Britanie si 7-8 ore de votat in Statele Unite. Sunt optimist in ce priveste rezultatele finale, pentru ca tendinta este de crestere.Le multumesc tuturor celor care au iesit la vot, colegilor care au facut o campanie spectaculoasa. De fapt, singura campanie, pentru ca in strada nu s-a vazut decat candidatul USR - PLUS.Exista in momentul de fata o sansa foarte mare ca aceasta modernizare a Romaniei sa se intample acum, si nu peste 5 ani.Apelul meu catre colegii din sectiile de votare este sa fie atenti la numaratoarea voturilor. Sigur va fi o diferenta de cateva mii de voturi intr-o directie sau cealalta. De aceea este important sa fie numarate voturile bine. Nu este obligatoriu ca rezultatul final sa fie la fel ca exit-poll-urile.Este o sansa mare pentru viitorul Romaniei si ce am dovedit noi in campanie este ca, da, oamenii obisnuiti se pot lupta cu vechea clasa politica. Viitorul este al nostru. Este bine ca s-a iesit atat de mult la vot, este un lucru care ne incurajeaza si pe care noi ne vom construi pasii urmatori", a declarat, intre altele, Dan Barna.Foto: Captura Facebook / Dan BarnaPrimele rezultate exit-poll au fost realizate de institutele acreditate de BEC - CURS si Avangarde, care si-au unit informatiile intr-un singur exit-poll, si IRES.Exit-poll CURS Avangarde:Klaus Iohannis - 39%Viorica Dancila - 22,5%Dan Barna - 16,40%Mircea Diaconu - 7,90%Theodor Paleologu - 6,10%Kelemen Hunor - 3,90%Catalin Ivan - 0,20%Ninel Peia - 0,20%Sebastian Popescu - 0,10%John-Ion Banu 0,10%Bogdan Stanoevici - 0,20%Ramona Bruynseels - 1,90%Viorel Catarama - 0,30%Alexandru Cumpanasu - 1,20%Exit-poll IRES:Klaus Iohannis - 38,7%Viorica Dancila - 22%Dan Barna - 16,1%Mircea Diaconu - 8,2%Theodor Paleologu - 5,6%Kelemen Hunor - 4,6%Catalin ...citeste mai departe despre " Barna, dupa rezultatele exit-poll: Am dovedit ca oamenii obisnuiti pot lupta cu vechea clasa politica. Viitorul este al nostru! " pe Ziare.com