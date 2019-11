Barna insista ca Opozitia trebuie sa aiba candidat unic impotriva Gabrielei Firea la Primaria Capitalei

Seful USR a punctat ca acesta ar trebui sa fie sustinut inclusiv de PNL, pentru a maximiza sansele de castig."Fara indoiala nu va fi o alianta la nivel national, insa in anumite localitati si Bucurestiul e unul dintre acele orase unde e nevoie de un candidat unic al Opozitiei care sa scape Bucurestiul de aceasta guvernare Firea. Este clar ca, daca nu vom avea un candidat unic pe partea dreapta, nu vom avea rezultatul sperat. Am vazut si la alegerile prezidentiale cat de important este sa coagulam voturile", a declarat, miercuri, Dan Barna intr-o conferinta de presa.Intrebat care dintre cei doi posibili candidati la PMB - Nicusor Dan sau Vlad Voiculescu - ar fi mai potrivit, Barna a spus ca se va face un proces de desemnare a candidatului, dar dupa discutii si cu celelalte partide."Vom avea un proces de desemnare a candidatului unic in primul rand, vom discuta si cu celelalte partide si vom vedea. Acel candidat care va avea cel mai mare sprijin din partea cetatenilor se va bucura de sprijinul meu la locale", a replicat seful USR.Amintim ca liderul USR a declarat, pe 7 noiembrie, ca nu va exista o alianta cu PNL la nivel national pentru alegerile locale de anul viitor, urmand ca deciziile sa se ia la nivel local, impotriva candidatilor PSD. In Bucuresti, va fi sustinut candidatul care va avea cel mai mare sprijin popular impotriva Gabrielei Firea, a mai spus el atunci.Detalii aici - Barna: Nu vom face alianta cu PNL pentru locale, dar vom gasi candidatul cu cea mai mare sustinere populara impotriva Gabrielei FireaNicusor Dan s-a inscris in cursa interna din USR pentru desemnarea candidatului la Primaria Capitalei, el precizand ca sondajele arata recurent ca este omul politic din Opozitie cu cea mai mare intentie de vot a bucurestenilor.Protocolul Aliantei USR PLUS stabileste ca cele doua partide vor avea candidati comuni la alegerile locale de anul viitor. PLUS l-a desemnat pe fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu drept candidat pentru Primaria Capitalei.Citeste si:Barna: Daca Nicusor Dan are cea mai buna pozitie pentru Primarie, il sustinem, nu e problemaStelian Ion: Cred ca Nicusor Dan va castiga Primaria Capitalei. Orice alta propunere de candidatura este o aflare-n treabaVlad Voiculescu, candidat la Primaria Capitalei din partea PLUS ...citeste mai departe despre " Barna insista ca Opozitia trebuie sa aiba candidat unic impotriva Gabrielei Firea la Primaria Capitalei " pe Ziare.com