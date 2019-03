Barna: Referendumul pe justitie este de fapt un referendum pentru ramanerea in Europa

Barna a declarat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca acest referendum este mai necesar ca niciodata si legimitatea demersului este data de cei un milion de romani care au semnat pentru initiativa "Fara penali"."In momentul de fata referendumul pe justitie este de fapt un referendum pentru ramanerea in Europa si lucrul asta e foarte clar. Oportunitatea lui este una fara indoiala, USR, PLUS si acum Alianta vor sustine acest referendum cu toate resursele, pentru ca avem in spate un milion de cetateni romani care au semnat pentru 'Fara penali'.Nu este o chestiune de dezbatere principial academica, este o chestiune de supravietuire a noastra ca stat de drept si acest referendum este mai necesar ca niciodata exact acum, cand vorbim si de alegeri europarlamentare, pentru ca Romania nu-si mai permite sa mai stea doi ani in retorica otravita a lui Liviu Dragnea, conform caruia romanii isi doresc sa fie condusi de 'Penalulul Valcov, hai fa-ne bugetul'. Nu mai putem continua asa ca tara si momentul este unul foarte bun", a precizat Dan Barna.Liderul USR crede ca referendumul va transmite mesajul ca Romania nu vrea sa devina o republica a infractorilor, fie ca romanii vor sa fie condusi de Liviu Dragnea spre Rusia."Acesta este pariul pe care Alianta USR-PLUS il va propune Romaniei. Ne luam tara inapoi, iesim la vot pe 26 mai si, daca va fi si referendumul, transmitem mesajul ca Romania nu mai vrea sa devina o republica a infractorilor sau, daca noi toti gresim, daca toti oamenii care sunt de doi ani si jumatate in strada gresesc si de fapt romanii vor sa ne conduca Liviu Dragnea in continuare spre Rusia si in afara din Europa cum tocmai s-a exprimat si zilele trecute, ca altele au fost ratiunile pe care le asteapta romanii de la Europa, daca acela va fi rezultatul inseamna ca noi toti ceilalti nu am avut dreptate", a spus Barna.El crede insa ca romanii vor sa fie mandri de locul lor in Europa si nu vor sa isi ceara scuze cu capul plecat in fata unor condamnati penal.Presedintele PLUS, Dacian Ciolos , a afirmat, in aceeasi conferinta de presa, ca nu se pot realiza bunastare si prosperitate atata timp cat nu se doreste a fi ascultat raspunsul romanilor in legatura cu a ...citeste mai departe despre " Barna: Referendumul pe justitie este de fapt un referendum pentru ramanerea in Europa " pe Ziare.com