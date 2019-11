"Fortele pro-europene din Moldova au pierdut alegerile pentru primaria Chisinau. Esecul lor e o lectie pentru cei care cred ca se pot face intelegeri reciproc avantajoase cu socialistii anti-europeni. Asemenea intelegeri nu sunt posibile si din ele pierd intotdeauna reformistii. O lectie pe care trebuie sa o invatam si la Bucuresti.In acelasi timp, rezultatul localelor din Moldova e si un esec al politicii externe romanesti care inca o data se dovedeste incapabila sa explice coerent avantajele apropierii de Europa", a scris Dan Barna pe contul sau de Facebook El a mai notat ca alianta USR-PLUS "ramane alaturi de cetatenii moldoveni cu aspiratii europene si de cetatenii romani care traiesc in Moldova si va continua sa le reprezinte cu incapatanare si hotarare interesele".In acest sfarsit de saptamana, in Moldova, au avut loc alegeri locale. Candidatul PSRM Ion Ceban a iesit invingator obtinand 52,52% din voturi in al doilea tur de scrutin pentru Primaria Chisinau.El a castigat detasat in fata contracandidatului sau, Andrei Nastase, care a beneficiat de sustinerea a 47,48% din electorat.Iata principalele evenimente din ziua alegerilor ...citeste mai departe despre " Dan Barna: Rezultatul localelor din Moldova e si un esec al politicii externe romanesti " pe Ziare.com