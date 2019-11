Totodata, seful USR ii indeamna pe alegatori sa-l voteze cu actualul presedinte, Klaus Iohannis."A inceput votul in diaspora pentru turul al II-lea al alegerilor prezidentiale. La fel ca in turul I, romanii din diaspora au la dispozitie trei zile pentru a-si exercita votul.vineri, 12:00-21:00 ora localasambata, 7:00-21:00 ora localaduminica, 7:00-21:00 ora localaAici este harta cu toate cele 835 de sectii de vot: diaspora.usr.ro/harta-sectiilor-de-votVa indemn sa mergeti la urne in numar cat mai mare si sa-l votati pe Klaus Iohannis. Votul vostru conteaza!", a scris liderul USR pe contul lui de Facebook Si Theodor Paleologu a anuntat, vineri dimineata, cu cine voteaza in turul doi al alegerilor prezidentiale, optiunea sa fiind tot Klaus Iohannis.Votul in diaspora a inceput deja. Vezi LIVE cum se desfasoara situatia in afara tarii.Citeste si:Mihai Sora: Mergeti la vot si aratati ca destinele voastre nu pot fi reduse la nefericitul "astia"!Tudor Chirila ii critica pe Dancila si Iohannis, inainte de vot: Halal, social-democratie. Halal, Romania educata!Peste 15.000 de detinuti vor sa voteze la scrutinul de duminicaA.D. ...citeste mai departe despre " Barna: Va indemn sa mergeti la urne in numar cat mai mare si sa-l votati pe Klaus Iohannis " pe Ziare.com