Conform sondajului, Klaus Iohannis ar obtine 45,7% din "mentiunile valide de vot", Mircea Diaconu 16,7%, iar Viorica Dancila 15,1%.Cei trei candidati sunt urmati de Dan Barna (USR) cu 12,6%, Theodor Paleologu (PMP) cu 6,9% si Kelemen Hunor (UDMR) cotat cu 2,9%.PNL s-ar situa pe primul loc si in cazul in care duminica ar avea loc alegeri pentru Parlamentul Romaniei. Conform sondajului IMAS, 29,6% dintre cei care spun ca ar merge sigur la vot ar opta pentru PNL, o crestere cu aproape doua procente fata de luna septembrie.Si PSD creste cu aproape doua procente, fiind cotat cu 21,2%. In schimb, USR pierde un procent si jumatate, ramanand pe locul trei, cu 16,4%.PLUS, partidul condus de Dacian Ciolos , este evaluat separat de USR, partidul cu care are o alianta si impreuna cu care va candida la toate alegerile care urmeaza. In sondajul IMAS, PLUS este cotat cu 4,5%, in scadere fata de luna anterioara.ALDE ar obtine 4,3%, iar PMP doar 3,4%.Patru la suta dintre cei intervievati au spus ca vor vota cu alte partide.Sondajul IMAS, la comanda Europa FM, a fost realizat in perioada 8-28 octombrie 2019 pe un esantion de 1.010 persoane cu varste de peste 18 ani. Marja de eroare +/- 3,1%. S-a folosit metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).Sistemul CATI reprezinta o metoda de colectare a datelor de sondaj pe baza unui chestionar standardizat aplicat prin telefon persoanelor selectate aleator prin procedura RDD (random digit dialing). ...citeste mai departe despre " Barometru Europa FM: Iohannis are intentie de vot mai mult ca Dancila, Diaconu si Barna la un loc. PNL si PSD sunt pe trend ascendent " pe Ziare.com