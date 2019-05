PNL conduce in continuare, urmat de PSD si Alianta 2020 USR PLUS.Iata rezultatele anuntate de BEC, conform datelor centralizate pana 10:30, dupa numararea a aproximativ 70% din voturi.Alegerile europarlamentarePNL - 26,33%PSD - 23,16%USR-PLUS - 21,34%PRO Romania - 6,80%UDMR - 6,09%PMP - 5,67%Prezenta la vot a fost de 49,10%. Total voturi valabil exprimate 96,83%, iar voturi nule 3%.Ziare.com va prezinta in format interactiv rezultatele pe masura ce sunt publicate pe site-ul BEC. Vedeti mai jos harta cu rezultatele pe judete updatate in timp real.Purtatorul de cuvant al BEC, Marian Muhulet, a anuntat si rezultatele la referendumul pentru Justitie.Intrebarea numarul 1:Da: 4.504.968Nu: 769.313Voturi nule: 291.895Intrebarea numarul 2:Da: 4.361.191Nu: 732.024Voturi nule 287.103Iata cine sunt europarlamentarii pe care Romania ii trimite la Bruxelles, ca urmare a votului de duminica ...citeste mai departe despre " BEC a anuntat noi rezultate oficiale partiale: USR-PLUS se afla la nici 2% de PSD " pe Ziare.com