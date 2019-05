Astfel, PNL se afla pe primul loc, fiind urmat de PSD.Primele rezultate oficiale:PNL 26,23%PSD 23,68%USR PLUS 20,51%Pro Romania 7,01&UDMR 6,07%PMP 5,55%ALDE 4,24%rezenta la vot a fost de 48,45%.Iata rezultatele partiale si pentru referendumul convocat de presedintele Iohannis pentru Justitie:Intrebarea numarul 1:DA 1.625.321NU 277.976Nule 101.605Intrebarea numarul 2:DA 1.619.681NU 271.104NULE 102.072Duminica, romanii din tara si din diaspora au votat intr-un numar record la alegerile europarlamentare.Amintim ca rezultatele finale vor fi anuntate dupa centralizarea voturilor din diaspora si solutionarea sesizarilor, in cazul in care ele exista.Citeste si:Exit-poll final: Voturile diasporei pot trimite PSD-ul pe locul 3Cateva sute de romani nu au mai reusit sa voteze la Stuttgart, desi au stat ore intregi la coadaProteste la Bucuresti si Sibiu, dupa ce mii de romani nu au reusit sa voteze: Dragnea, nu uita, te asteapta Rahova! ...citeste mai departe despre " BEC a anuntat primele rezultate oficiale partiale: PSD are doar 23% " pe Ziare.com